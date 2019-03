Antifaschistisches Bauerntheater

Die junge Theatergruppe Maroni zeigt am Dienstag, 2. April, ab 19 Uhr eine Theateraufführung. Im Club Vaudeville wird dabei erstmals das zeitgenössische Stück „Die Unnützen“ des allgäuerischen Autors Ezra Berger auf die Bühne gebracht.

Die Uhr in der Hofstube zeigt fünf nach zwölf. Schon ziemlich lange wie es scheint. Die Großmutter sitzt in der Ecke und strickt, während sich um sie herum das Leben auf dem Hof in großen Sprüngen verändert. Die alte Ordnung scheint auseinanderzubrechen. Die wirtschaftlichen Systeme kollabieren, die Welt tut einen Schritt ins Nichts. In diesem Vakuum zeichnet der allgäuerische Autor des Theaterstücks „Die Unnützen“ die Dystopie einer sich zunehmend faschisierenden Gesellschaft. Im Angesicht einer bedrohlichen Knappheit gehen die Bewohner des Bauerndorfes neue Wege. Sie sehen sich gezwungen, die Grundlagen ihrer Existenz selber zu schaffen, und eine selbstorganisierte Gemeinschaft beginnt in der dörflichen Umgebung zu wachsen. Doch während im Dorf diese ersten Schritte gewagt werden, bricht sich in den Metropolen eine neue Ordnung Bahn. Zwei Offiziere kommen ins Dorf – und mit ihnen eine andere Vision einer neuen Zeit. Die Theatergruppe Maroni bringt im Frühjahr 2019 erstmals das Stück „Die Unnützen“ auf verschiedene Bühnen im Allgäu und am Bodensee. Das antifaschistische Bauerntheater zeichnet in vier Akten aus dem Inneren einer Hofstube heraus das Bild einer Gesellschaft, die am Scheideweg steht.