Ansturm auf die Königsdisziplin beim Drei-Länder-Marathon

Das eine internationale Großereignis in Vorarlberg ist erst seit wenigen Tagen Geschichte, für das andere wird schon fleißig die Werbetrommel gerührt. Noch hängt das Banner zur Begrüßung Finnlands über der Straße in Höchst, wo neben den Finnen auch Armenien bei der 16. Weltgymnaestrada zu Gast war, gestern fand an der Grenze zur Schweiz die Pressekonferenz für den 13. Sparkasse-Drei-Länder-Marathon am 6.Oktober statt. Internationalität wird in Vorarlberg also weiter groß geschrieben. Bei der größten Breitensportveranstaltung der Bodenseeregion werden im Herbst erneut rund 9000 Teilnehmer erwartet, auch sonst konnte das Team um Organisationschef Robert Küng nicht mit vielen Neuigkeiten aufwarten.

Die Tatsache, dass beim Marathon eine EU-Außengrenze überschritten wird, ist für die Veranstalter neben den „Bilderbuch-Impressionen entlang des Bodensees inklusive der größten Freilichtbühne der Welt“ das wichtigste Argument pro Drei-Länder-Marathon. „Freie Grenzen sind immer ein hohes Gut, auch wenn es derzeit leider wieder etwas in die andere Richtung geht“, so Robert Küng, der verkündete, dass die drei Veranstalter-Länder bei den Anmeldungen an der Spitze liegen. „Überraschend ist der vierte Platz Chinas mit bis dato 170 Nennungen, gefolgt von Frankreich, Großbritannien und den USA“. 46 Nationen sind bisher gemeldet, 51 waren es im vergangenen Jahr. Überaus positiv seien die Anmeldezahlen für die Königsdisziplin über die 42,195 Kilometer, „diese liegen 20 Prozent über dem Vorjahresniveau“.

Mit ein Grund dafür ist die erneute Austragung der Schweizer Meisterschaften, lässt Rennleiter Günter Ernst wissen. Erstmals wurde 2018 im Rahmen des Drei-Länder-Marathons die Meisterschaft der Eidgenossen ausgetragen. Der Schweizer Armin Flückiger in 2:22,44 und die Vorarlbergerin Sandra Urach (2:47,57) konnten die Marathonstrecke am schnellsten überwinden. Mit dem Duell Urach gegen die mehrfache Ironman-Siegerin Yvonne van Vlerken erhofft sich Günter Ernst in diesem Jahr ein schnelles Frauenfeld, wie er im LZ-Gespräch verrät. „Wir hoffen, dass sich im Zuge der beiden Topathletinnen noch weitere anmelden.“

Der Sport- und Leistungsdiagnostiker Günter Ernst (47) ist beim Drei-Länder-Marathon der Mann für den Leistungssport, während Robert Küng den Breitensport klar an die erste Stelle setzt. Die größten Teilnehmerzahlen werden wieder beim Viertel- und Halbmarathon zu finden sein, der Breakfast-Run und der Kinder-Marathon tags zuvor kommen ebenfalls mit gewaltigen Zahlen daher. „Dass rund 3000 Kids auf der Strecke sind, ist auch ein Verdienst der Initiative ,Vorarlberg bewegt‘“, so Küng, der jetzt schon den 700 Helfern dankt. Ernst wiederum hofft beim Marathon auf 1000 Finisher: „Anmelden können sich immer viele, ob sie denn auch starten und die Distanz durchziehen, ist das andere.“

Preisgeld erhalten die Sieger bei den Frauen wie den Männern auch 2019 gleich viel – 2000 Euro; 1500 gibt es für die Zweiten, 1000 für die Dritten. Vorausgesetzt, die Zeit stimmt. Denn über 2:25 Stunden (Männer) oder 2:45 (Frauen) fallen die Preise. Ein weiterer Wermutstropfen: Wie seit 2016 üblich, können ausschließlich Teilnehmer mit Hauptwohnsitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein Preisgelder gewinnen. OK-Chef Robert Küng verteidigt diese Vorgehensweise weiterhin klar: „Unser Name ist unser Konzept.“ Somit dürfte eine Verbesserung des Streckenrekords von 2:11,18 Stunden kaum infrage kommen. Dass alle drei Länder jedoch einmal ihre nationalen Meisterschaften am See austragen, ist vor allem für Ernst kein Hirngespinst, auch wenn Küng zu bedenken gibt: „Durch die vertragsrechtlichen Bindungen der drei Länder ist dies kein einfaches Thema.“ Und: Zeitgleich zum Drei-Länder-Marathon steht heuer etwa die Leichtathletik-WM in Doha auf dem Programm.