Ansegeln in 2021

Auch dieses Jahr 2021 beschäftigen wir uns immer noch mit Corona, aber die Inzidenzen waren Gott sei Dank so niedrig in Lindau, dass unser Ansegeln, auch wenn etwas spät, am 30 Mai kurzfristig stattfinden konnte.

Unter Einhaltung der “Corona-Regeln” begrüßten wir uns um 10 Uhr mit über 45 Seglerinnen und Seglern des Yacht Clubs Lindau an der Mauer vorm Fahnenmast und wurden in die Regatta 2021 eingewiesen. Um 11 Uhr war Start am Deviationspfahl vorm Segelhafen und es ging stürmisch los. Aus süd-süd-west wehte eine frische Brise mit Starkwind-Böen über 26 Knoten. 22 Yachten stürmten los nach Westen Richtung Seezeichen 55 b. Bis Wasserburg brauchten die meisten weniger als 30 Minuten und zurück zum Ziel-Seezeichen 66 bis kurz vor Zech ging es zurück in flotter Fahrt. Die Regatta hätte aufgrund des Windes und dem hohen Segel-Können der Teams sicherlich um 12.30 Uhr beendet werden können, wenn wir Mauersegler nicht den schönen Wind weiter genossen hätten. So trudelten die ersten erst wieder gegen 13.30 Uhr im Hafen ein und freuten sich auf die gemeinsame Siegesfeier unterm Kastanien-Baum vor der Schule bei den besten Brezen von Jochen und Getränken. Wir hatten dieses Jahr damit schon wieder ein fast normales Ansegeln im YCL bei herrlichen Bedingungen trotz Corona-Pandemie. In diesem Sinne Euch und allen Segelfreunden immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel und eine schöne Segelsaison 2021.