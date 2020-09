Anschlussstelle Weißensberg: A96 wird gesperrt

Die Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten, hat im vergangenen Jahr auf der A96 zwischen der Bundesgrenze bei Lindau und der Anschlussstelle Weißensberg in beiden Fahrtrichtungen umfangreiche Erhaltungsarbeiten vorgenommen. Bis auf wenige Restarbeiten seien diese abgeschlossen, schreibt die Direktion in einer Pressemitteilung. Im Bereich der Anschlussstelle (AS) Weißensberg stehen nun aber noch Asphaltierungsarbeiten aus. Dafür wird es erforderlich, die Anschlussstelle in Fahrtrichtung München am Freitag, 25. September, ab 7.30 Uhr bis circa 12 Uhr zu sperren. Die Verkehrsführung wird so eingerichtet, dass auf der Richtungsfahrbahn München immer ein Fahrstreifen für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung steht. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung können Verkehrsbehinderungen jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Für die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten auftretenden Behinderungen wird um Verständnis gebeten. 5510