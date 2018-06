Anneliese Spangehl wird Ehrenbürgerin

Jahrzehntelang hat sie als Lehrerin Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Als Kommunalpolitikerin ist sie Fraktionssprecherin im Stadtrat gewesen und sogar als erste Frau stellvertretende Landrätin: Anneliese Spangehl ist eine hochverdiente Lindauerin. Die sich entspannt zurücklehnen und ihre Pension genießen könnte. Die sich stattdessen jedoch als Vertreterin der LZ-Bürgeraktion Wir helfen immer wieder um in Not geratene Menschen kümmert. Ihr vielfältiges Engagement für ihre Heimatstadt bringt der 88-Jährigen nun eine ganz besondere Auszeichnung ein: Anneliese Spangehl wird Lindaus neue Ehrenbürgerin.

Was sie empfunden hat, als sie diese Nachricht gehört hat? „Ich bin zunächst einmal sprachlos gewesen“, erinnert sich Spangehl. Und dann kamen die Freudentränen: „Ich bin so was von ergriffen gewesen – dass ausgerechnet ich die höchste Auszeichnung meiner Heimatstadt erhalten sollte.“ Die gebürtige Aeschacherin, die seit vielen Jahren auf der Insel lebt, hat einige Augenblicke gebraucht, um die Nachricht zu verdauen. „Aber nun bin ich rundum glücklich und stolz über diese Auszeichnung“, strahlt Anneliese Spangehl.

Als junge Lehrerin hat Anneliese Schneider (so ihr Mädchenname) zunächst in Weißensberg unterrichtet. Das ist um 1950 jedoch noch eine katholische Schule gewesen: „Als ich dann Beamtin werden sollte, musste ich deshalb wechseln“, erinnert sich die Pädagogin. So kam sie 1952 in die Gemeinschaftsschule Reutin – einige ihrer damaligen Erstklässler denken noch immer gerne an diese Zeit zurück: „Liebevoll, herzlich und einfühlsam“, so beschreibt heute eine ihrer seinerzeitigen Schülerinnen die junge Lehrerin.

20 Jahre lang unterrichtete Spangehl in Reutin. 1972 wechselte sie in die Inselschule, erlebte später als Rektorin auch jene Zeit mit, in der Altstadt- und Aeschacher Grundschule unter einer Leitung standen: „Ich war Rektorin beider Schulen und habe meine letzte Klasse in jenem Zimmer unterrichtet, in dem ich als Sechsjährige Lesen und Schreiben gelernt habe“, schmunzelt Anneliese Spangehl heute.

Lehrerin überzeugt ihre Wähler

Die Pädagogin war gerade 38 Jahre alt, als sie mit ihrem ersten Ehemann Heinz Wiedmann Wahlkampftermine von Josef Steurer besuchte, der dann 1966 Lindauer Oberbürgermeister wurde. Die Freien Bürger waren damals auf Wiedmann zugegangen, versuchten ihn für ihre Stadtratsliste zu gewinnen. Doch der wollte nicht: „Ich kann mir keinen weiteren Ingenieur für meine Firma leisten“, habe ihr später verstorbene Mann abgewunken: „Nehmt doch meine Frau.“

Die Lehrerin kandidierte – und erhielt auf Anhieb so viele Stimmen, dass sie bereits 1970 als Nachrückerin in den Stadtrat einzog. Zwei Jahre später saß Spangehl dann auch im Kreistag, in dem sie stolze drei Jahrzehnte lang über die Geschicke des Landkreises mitentschied. Zwar waren Frauen in jenen Jahren in der Kommunalpolitik noch eher die Ausnahme. Mit guten Argumenten hätten sie und ihre Mitstreiterinnen in Stadtrat und Kreistag bei den Männern jedoch durchaus Gehör gefunden. Das mündete 1996 in einer besonderen Ehrung: Anneliese Spangehl ist die erste Frau gewesen, die stellvertretende Landrätin wurde. Schmunzelnd denkt sie an die ersten Sitzungen zurück, die sie leiten durfte: „Da waren die Herren Kreisräte zuvorkommender und friedlicher, als man sich vorstellen kann“, selbst jene, die sich sonst gerne Wortgefechte lieferten.

Insgesamt 32 Jahre lang gestaltete Anneliese Spangehl die Politik in Stadt und Kreis mit. Gerne erinnert sie sich an Beschlüsse wie jenen für den Stadtbus oder die Eingemeindung von Reitnau: „Das ist ein großer Gewinn für Lindau gewesen.“ Beschlüsse für Schulen und ihr Umfeld hat die Pädagogin immer unterstützt: „Der Turnhallenbau in Reutin und die Erweiterung der Schule dort waren meine ersten Wahlkampfthemen.“ Und als „dringend notwendig“ hat sich Spangehl seinerzeit auch für den Aufbau des Awo-Horts in der ehemaligen Heiderschule stark gemacht.

Es hat aber auch Beschlüsse gegeben, die Anneliese Spangehl noch heute bedauert. „Wir hätten damals das Kaufhaus auf die Insel holen sollen.“ Es war Anfang der 80er anstelle der alten Sängerhalle angedacht gewesen. „Das wäre eine echte Belebung für die Insel gewesen“, sinniert die Lindauerin heute. Doch der Druck und Widerstand der Einzelhändler sei enorm gewesen. „Den Vorwurf mache ich mir schon noch, dass ich mich damals umstimmen ließ.“

Wenn bebauen, dann bezahlbare Wohnungen für Lindauer

Eine andere Fehlentscheidung sei der heutige Standort der Spielbank gewesen: „Das Casino auf der Hinteren Insel wäre ein guter Start gewesen für die weitere Entwicklung dort.“ Nach dem Erwerb der Flächen habe aber leider lange Jahre Stillstand geherrscht. Am liebsten hätte Spangehl dort künftig ein grünes Umfeld. Die kleine Gartenschau sieht sie als guten Beginn dafür. Dass jedoch später der Seeparkplatz überbaut werden soll, bedrückt die ehemalige Stadträtin. „Und wenn schon Wohnungen, dann wenigstens für Lindauer, die dort leben. Und nicht für Zweitwohnungsbesitzer“, nennt sie den Neubau an der Kalkhütte als Negativbeispiel. Doch leider habe die Stadt kein Geld, um jenes Areal als erschwinglichen Wohnraum für Lindauer zu erschließen.

13 Jahre nach ihrem Rückzug aus der Politik – den Anneliese Spangehl seinerzeit mit den Worten „Aufhören, so lange die Leute noch sagen, schade, dass sie geht“ umschrieben hatte – würdigt die Stadt nun ihr Engagement am Freitag mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Ob das ihr Leben verändert? Die 88-Jährige denkt kurz nach, schüttelt dann aber energisch den Kopf. „Es ist eine tolle Auszeichnung. Aber ich will eine ganz normale Bürgerin bleiben.“ Vielleicht mal wieder sprachlos, am liebsten aber mit Freudentränen.