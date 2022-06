Angler unterwegs im Lindauer Naturschutzgebiet

Ein Zeuge teilte am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr, der Polizei in Lindau mit, dass sich zwei Personen abseits der erlaubten Wege im Naturschutzgebiet in Reutin westlich der Ladestraße aufhalten würden. Bei einer Überprüfung durch eine Streife der Lindauer Polizei wurden dann ein 21-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau angetroffen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, gab der Mann an, dort angeln zu wollen. Dies wurde ihm untersagt. Ihn und seiner Begleiterin forderten die Polizisten auf, den geschützten Bereich zu verlassen. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.