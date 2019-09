Angetrunkener VW-Busfahrer baut Auffahrunfall

Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr ereignete sich in der Kemptener Straße in Lindau ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Der Fahrer eines VW-Busses bemerkte laut Polizeibericht zu spät, dass der vor ihm fahrende Wagen verkehrsbedingt abbremste. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Bei der Aufnahme des Unfalls wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten beim Fahrer des VW-Busses Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest zeigte, dass der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt und Anzeige wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols“ erstattet. Der Führerschein wurde sichergestellt.