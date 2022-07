Angestellter nutzte Spiritus statt Brennpaste: Frau nach Brandunfall noch immer in Klinik

Nach einem schrecklichen Brandunfall vor rund anderthalb Wochen in einer Lindauer Gaststätte liegt eine 58-järhige Frau noch immer im Krankenhaus. Sie ist aber außer Lebensgefahr. Die Lindauer Kriminalpolizei ermittelt gegen die Wirtin der Gaststätte und ihren Mitarbeiter wegen fahrlässiger Körperverletzung.

„Die Frau ist noch mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus, aber nicht mehr in Lebensgefahr“, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler auf Nachfrage der LZ. Ihr Mann müsse nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Beim Befüllen entsteht eine Stichflamme

Der Unfall in der Gastwirtschaft passierte am Mittwoch, 6.Juli, gegen 19 Uhr. Ein Angestellter der Gastwirtschaft wollte Brennstoff an einer mit Brennpaste beheizten Warmhalteplatte auffüllen. „Da keine Brennpaste mehr vorhanden war, nutzte der Mann flüssigen Spiritus“, hieß es im Polizeibericht.

Während des Befüllens entstand eine Stichflamme. Der Angestellte erschrak wohl und ließ die offene Flasche los. Neben ihm stand die 58-jährige Frau, die in der Wirtschaft zu Gast war. Die Kleidung der Frau fing Feuer. Sie zog sich laut Polizeibericht Verbrennungen zweiten und dritten Grades auf rund 25 bis 30 Prozent der Hautoberfläche zu. Ihr 63-jähriger Ehemann, der neben ihr stand, riss ihr die Bekleidung vom Leib. Dabei verbrannte er sich ebenfalls die Unterarme und Hände. Die Frau musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, ihr Mann wurde ambulant behandelt.

Weil der Angestellte auf Weisung der Wirtin handelte, ermittelt die Kripo gegen beide. Die Polizei hat auch die Berufsgenossenschaft eingeschaltet.

