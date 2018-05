Angeklagter stellt Tötung als Unfall dar

Das Landgericht Kempten verhandelt heute, Donnerstag, den Fall der getöteten 22-Jährigen aus Weißensberg. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung und Mord. Der Angeklagte, ein 35-jähriger ehemaliger Nachbar des Opfers, stellt die Tat bei seiner Aussage am Donnerstagvormittag als Unfall dar. Ihm droht lebenslange Haft, auch eine Sicherungsverwahrung steht im Raum.

Er habe die junge Frau nicht vergewaltigt. „Ich bin hundert Prozent sicher, dass ich mit der Frau keinen Geschlechtsverkehr hatte. Das hat nichts damit zu tun, dass sie an diesem Tag sterben musste“, sagte der Angeklagte aus. Die Indizien stellen die Situation allerdings anders dar: Der leblose Körper der jungen Frau wies schwerste innere Verletzungen und Würgemale auf. Außerdem wurden Spermaspuren des Angeklagten im Körper der Frau gefunden.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft ist der 35-Jährige am Mittag des 19. Juni in die Wohnung seiner Exfreundin gefahren, angeblich, um dort persönliche Dinge herauszuholen. Die Wohnungstür hatte er offen stehen lassen, als das Opfer, das mit seinem Freund direkt gegenüber wohnte, in der Mittagspause nach Hause kam.

Es kam zum Gespräch, vielleicht auch zum Streit. Laut Aussage des Angeklagten habe seine 22-jährige Nachbarin ihm eine Ohrfeige gegeben. Daraufhin soll der Angeklagte die junge Frau schwer misshandelt haben und im Schlafzimmer seiner Exfreundin vergewaltigt haben. Um die Tat zu vertuschen, habe er sie in ihre eigene Wohnung gebracht, dort in die Badewanne gelegt, und den Wasserhahn aufgedreht.

Später flüchtete er mit dem Auto in sein Heimatland Serbien. Die Polizei war ihm schnell auf der Spur und wusste bald, wo sich der Serbe, der im Landkreis Lindau geboren ist, ungefähr aufhielt. Wenige Wochen nach der Tat stellte sich der Angeklagte schließlich über seinen Anwalt und flog nach Memmingen, wo er noch am Flughafen festgenommen wurde.

Für seine Aussage ließ er sich am Donnerstagmorgen Zeit. Der 35-Jährige erklärte, dass er an fraglichem Morgen unter Medikamenten- und Potenzmitteleinfluss stand. Außerdem habe er eine Kräutermischung geraucht und Alkohol getrunken. Als seine Nachbarin im Hausgang vor seiner Wohnung stand, sei er bereits komplett im Rausch gewesen. Aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen sei es zum „Gerangel“ gekommen, wodurch sie im Schlafzimmer seiner Exfreundin gelandet seien.

In ihre Wohnung zurückgebracht habe er die junge Frau, um sie in der Badewanne mit kaltem Wasser wiederzubeleben. Als der Lebensgefährte der 22-Jährigen diese fand, war die Wanne allerdings laut dessen Aussage voll mit warmem Wasser und ihr Kopf unter Wasser.

