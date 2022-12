Angehörige finden Waffen und Sprengstoff in der Wohnung eines verstorbenen Mannes

In Dornbirn läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. In einer Wohnung wurden Waffen und sprengstofffähiges Material gefunden. Das berichtet die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Aktuell transportieren Beamte des Entschärfungsdienstes das Material ab, um es an einem gesicherten Ort zu entschärfen. Der 68-jährige Bewohner der Wohnung ist laut Polizei bereits Anfang Oktober gestorben.

Angehörige des Alleinstehenden fanden demnach in seinem Keller die Waffen und sprengstofffähiges Material. Sie informierten die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn.

Bisher ist laut Polizeibericht niemand verletzt worden. Aus Sicherheitsgründen wurde die Umgebung um das Mehrparteienhaus abgesperrt. Zudem wurde das oberste Stockwerk im Mehrparteienhaus evakuiert. Der Verstorbene sei bisher nie polizeilich in Erscheinung getreten.