Angegriffen, verfolgt und bedroht: Jugendliche machen anderem Jugendlichen Angst

Jugendliche in Lindau beleidigen einen anderen Jugendlichen, erpressen ihn um Geld und verfolgen ihn. Später stellt die Polizei fest: Die Gruppe hatte auch noch eine illegale Druckluftpistole dabei.

Es ist schon einige Wochen her, die Polizei Lindau teilt die Taten aber erst am Freitag mit. Am Samstag, 5. November, sollen Jugendliche auf dem Weg von dem Fast-Food-Restaurant McDonalds zur Bushaltestelle einen anderen Jugendlichen angegriffen haben.

Erpressen ihn um Geld

Dort stiegen alle laut Polizei in den Stadtbus und fuhren Richtung ZUP. Beim Umsteigen in der Rickenbacher Straße drangsalierten die Jugendlichen ihr Opfer wieder. Am ZUP angekommen, stieg der Junge, der angegriffen worden war, in den Bus Richtung Weißensberg und ein paar der Angreifer folgten ihm, griffen ihn an und forderten Geld und einen Gegenstand von ihm, wie die Polizei berichtet.

Eine der Polizei unbekannte Frau sei dem Jungen zu Hilfe gekommen und drängte die Gruppe der aggressiven Jugendlichen aus dem Bus.

Tatverdächtigter ermittelt - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Lindau habe mit der Staatsanwaltschaft Kempten inzwischen mehrere Tatverdächtige ermitteln können. Bei den beiden Hauptverdächtigen fand die Polizei bei einer Durchsuchung Beweismittel sowie eine nicht erlaubte Druckluftpistole.

Die Frau, die dem Jungendlichen geholfen hat, oder andere Zeugen bittet die Lindauer Polizei, sich unter der Telefonnummer 08382/9100 zu melden.

Vorfall im vergangenen Jahr

Auch im vergangenen Sommer ist es in Lindau immer wieder zu Vorfällen mit Jugendlichen gekommen, die aggressiv geworden waren. Bei einer Schlägerei im Lindenhofpark versetzte jemand seinem Opfer einen Tritt gegen den Kopf. Mehrere Täter sind vor dem Amtsgericht in Tettnang deswegen angeklagt. Die Verhandlung findet voraussichtlich Anfang Dezember in einer nicht-öffentlichen Sitzung statt.