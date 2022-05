Angeblicher Paragleiter-Absturz in Vorarlberg

Eine große Suchaktion hat ein angeblicher Gleitschirm-Absturz in Vorarlberg ausgelöst. Ein Paragleiter mit rot-orangefarbenem Schirm soll am Sonntag um 16.45 Uhr im Bereich Weiler, Schattenwandweg, unterhalb eines Steinbruchs abgestürzt sein. Das schreibt die österreichische Polizei in einem Bericht.

Laut Anzeiger des angeblichen Unfalls hätte der Gleitschirmflieger demnach stark an Höhe verloren. Es hätte sich dabei nicht um ein Flugmanöver gehandelt. Den Aufprall hätte der Anzeiger aufgrund einer Kuppe nicht mehr wahrgenommen, heißt es im Polizeibericht.

Kurz nach 20 Uhr brechen die Einsatzkräfte die Suche ab

Die Bergrettung Rankweil (sieben Mann), der Rettungshubschraubers C8, der Polizeihubschraubers Libelle und Polizeistreifen aus Sulz und Rankweil führten daraufhin eine Suchaktion durch, so der Bericht weiter. Die Suche verlief demnach ergebnislos und wurde um 20.15 Uhr abgebrochen. Eine Meldung über einen vermissten Gleitschirmflieger sei ebenfalls nicht eingegangen.