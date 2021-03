Andreas Willhalm isst immer noch jeden Tag mehr als zehn Äpfel

Auch nach Jahrzehnten liebt der Lindauer Obstbauer sein Produkt. Am liebsten mag er nach wie vor den Elstar. Warum er den Obstbau liebt, warum er und die anderen Lindauer Obstbauern trotzdem kämpfen müssen, wie er mit Kritikern umgeht, was er vom Verbraucher erhofft und was er von Bio-Bauern hält – darüber spricht Willhalm im Lindau-Podcast mit Dirk Augustin. Für die Lindauer Zeitung ist das der Auftakt zu einer Serie bis in den Herbst „Mit den Obstbauern durch das Jahr“.