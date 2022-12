Andreas Farny zum EVL-Spieler des Monats November gekürt

Die Fans der EV Lindau Islanders haben Andreas Farny zum Spieler des Monats November 2022 gewählt. Seine Preise erhielt er am vergangenen Dienstagabend. Dominik Schaur, Betriebsleiter des Autohaus Unterberger, überreichte ihm eine Uhr und von Imanuel Menahemi von der „Lindauer Zeitung“ durfte Farny neben dem gelaserten Eishockey-Puck eine Flasche Edelbrause entgegennehmen.

Zwei Assists gegen Riessersee

Der 30-jährige Angreifer des Eishockey-Oberligisten verdiente sich die Auszeichnung vor allem aufgrund seiner starken Leistung gegen den SC Riessersee. Beim 4:3-Heimerfolg am 27. November steuerte er zwei Assists bei und hatte somit einen entscheidenden Anteil am Ende der Niederlagenserie (sieben Pleiten in Folge). Im nachfolgenden Interview sprach Farny von „Seelenbalsam“ und er ist überzeugt, dass sich der aktuelle Tabellenvorletzte der Oberliga Süd in dieser Spielzeit noch unten rauskämpfen und viele weitere positive Abende erleben wird. Der Ex-Kapitän zählt dabei vor allem auch auf die Erfahrung des Islanders-Headcoaches John Sicinski.

Über Preise durften sich auch drei Anhänger der Lindau Islanders freuen. Die Siegerin, Stefanie Vogelpoth, hat ein handsigniertes Originalfantrikot erhalten. Für den zweiten Platz bei dieser Aktion „EVL-Spieler des Monats“ bekam Martina Wahr zwei Sitzplatzkarten geschenkt. Der drittplatzierte Rainer Sirch hat einen originalen Islanders-Fanschal gewonnen.