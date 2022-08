An Dornbirns Hausberg Karren brannte es am Donnerstagmorgen – Hubschrauber im Einsatz

In einem Wald an Dornbirns Hausberg, dem Karren, ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Noch weiß die Polizei nicht die Ursache. Sie hat aber eine Vermutung.

Kurz nach fünf Uhr am Morgen ging die Meldung wurde bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ein: Südlich der Karren-Bergstation war ein Wald in Flammen aufgegangen. Glutnester rutschten dort wegen des steilen Geländers weiter ab, so die Landespolizei Vorarlberg. So habe sich der Brand immer weiter ausgebreitet.

Feuerwehr richtet Sammelstelle ein

Laut Polizei richtet die Feuerwehr Dornbirn an einem Fußballplatz eine Sammelplatz und eine Einsatzzentrale ein, von wo aus das Feuer gut einsehbar war. Ein Tankfahrzeug der Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten. Zusätzlich wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ und die Bergrettung für weitere Löscharbeiten angefordert. Ebenso wurde der Stützpunkt für Waldbrand in Hohenems nachalarmiert.

Brand wurde gelöscht

Die Einsatzkräfte konnten den Brand laut Polizei löschen. Mit Drohnen überprüften sie dann, ob auch alle Feuerstellen gelöscht sind.

Warum es gebrannt hat, weiß die Polizei noch nicht. Sie vermutet aber, dass wegen der Trockenheit unachtsam weggeworfene Zigarettenstummel oder Grillreste den Brand ausgelöst haben könnten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Dornbirn und Hohenems mit zehn Fahrzeugen und rund 100 Feuerwehrleuten, Bergrettung Dornbirn, Hohenems und Rankweil, die Bundes- und Stadtpolizei Dornbirn und der Einsatzstab der Stadt.