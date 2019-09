Beim Netzwerk Generation 55 plus dreht sich zurzeit alles um das Genießen. Nach einem Kurs „Kochen für den kleinen Haushalt“, der im Treffpunkt Zech stattfand, hält Ernährungswissenschaftlerin Christine Schwarzbach am Mittwoch, 25. September, einen Vortrag über Kräuter und Gewürze.

Mit dem Netzwerk Generation 55 plus unterstützt das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Menschen in der zweiten Lebenshälfte bei der Umsetzung eines aktiven und selbständigen Lebensstils, heißt es in einer Pressemitteilung. An zehn Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern arbeiten Experten in lokalen Netzwerken zusammen und bieten gemeinsam alltags- und praxisnahe Bildungsveranstaltungen zur Ernährung und Bewegung ab der Lebensmitte an.

Preiswerte und ausgewogene Gerichte

Nach einer kurzen Einführung, in der die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für die Gesundheit im Alter erklärt wurde, hieß es für die Frauen und auch Männer im Treffpunkt Zech „An die Töpfe, fertig, los“. Unter Anleitung von Diätassistentin Andrea Klees wurden einfache, preiswerte und ausgewogene Gerichte zubereitet. „Die Teilnehmer lernten, wie sie auch mit wenig Kocherfahrung, aber mit etwas Kreativität und unter Verwendung regionaler und saisonaler Lebensmittel mehr Abwechslung in den täglichen Speiseplan bringen können“, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach der Zubereitung wurde das gemeinsam Gekochte selbstverständlich auch probiert.

Auch im Herbst bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wieder Veranstaltungen in Lindau an: Am Mittwoch, 25. September, ab 15 Uhr gibt es von Ernährungswissenschaftlerin und Kräuterfrau Christine Schwarzbach im Treffpunkt Zech einen Vortrag zum Thema „Genuss für alle Sinne: Kräuter und Gewürze neu entdeckt“. Das Gelernte kann dann am 11. Oktober ab 16 Uhr ebenfalls im Treffpunkt Zech im Kurs „Mit Kräutern und Gewürzen genießen“ in die Praxis umgesetzt werden, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Am Montag, 30. September, ab 14.30 Uhr, findet im Wallstüble außerdem die Veranstaltung „Knochen stärken – Mit Genuss und in Bewegung“ statt. Sie liefert laut Pressemitteilung Informationen, praktische Tipps und Übungen zum Erhalt der Knochengesundheit.