Würde am Ende der direkte Vergleich den Ausschlag über den Aufstieg geben, dann hätte Kosova Weingarten (33 Punkte) die besten Karten. Die Spiele gegen die Mitkonkurrenten Tannau (30) und Langenargen (30) gewann die Mannschaft von Trainer Timo Ohrenberg. Und am Sonntag ist Spitzenreiter Kosova gegen Oberreitnau großer Favorit.

„Wir müssen dran bleiben, dürfen uns keine Blöße geben“, sagt Tannaus Abteilungsleiter Josef Gindele vor der Partie seiner Mannschaft gegen die TSG Lindau Zech. Sechs Punkte trennen den Zweiten Tannau vom Fünften Lindau-Zech, wobei Lindau-Zech noch ein Spiel weniger hat. Im Hinspiel sahen die Zuschauer viele Tore. Am Ende siegte der SV Tannau mit 5:3. Das Team holte einen 0:2-Rückstand auf und hatte mit dem dreifachen Torschützen Alexander Graf einen treffsicheren Stürmer. Die Gäste aus Zech wollen sicher Revanche.

Ein verrücktes Spiel fand in Oberreitnau statt. Kosova lag bis kurz vor Schluss mit 0:2 zurück und schaffte durch Tore von Taulant Krasniqi (zwei Elfmeter) das 2:2. Die Tore fielen in der Nachspielzeit (90+1 und 90+4). Der TSV Oberreitnau wird am Sonntag versuchen, den Spitzenreiter zu ärgern, aber der ist aktuell in einer guten Verfassung.

Was ist mit dem FV Langenargen los? Gegen Tannau verloren, gegen Kosova das Nachsehen gehabt. Beim Tabellenvorletzten SC Bürgermoos sollte für den FV Langenargen nichts anbrennen. Die Mannschaft des SCB hat in der laufenden Saison nur ein Spiel gewonnen. Und trotzdem sind solche Partien oft schwieriger als erwartet, denn der Favorit muss von Beginn an mit einer guten Einstellung ins Spiel gehen.

Der TSV Eschach II ist Vierter (28 Punkte) und ebenfalls Kandidat auf die Plätze eins und zwei. In Ettenkirch wird es aber nicht einfach für den TSV drei Punkte zu holen. Allerdings sind sie wichtig, damit Eschach II dem Spitzentrio weiter auf den Fersen bleibt.