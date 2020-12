An der Köchlinkreuzung in Lindau kracht es

Ein 21-jähriger Mann aus Wangen hat am Dienstag gegen 21.30 Uhr die Kemptener Straße Richtung Schönbühl befahren. Als er die Köchlinkreuzung bei Grün überfahren wollte, kam ihm eine 21-Jährige entgegen und wollte noch vor ihm nach links in die Reutiner Straße abbiegen. Trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß, heißt es im Bericht der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro. Die Beifahrerin des in Richtung Schönbühl fahrenden Autos musste durch das Bayerische Rote Kreuz Lindau am Unfallort wegen einem leichten Schock behandelt werden.