An der Grenze drohen Staus

Nach Information der Polizei wird Österreich das bis 17. Mai ausgesetzte Wochenend-/Feiertagsverbot für Lastwagen nicht verlängern, während hingegen in Bayern das Sonn- und Feiertagsfahrverbot vorerst weiter ausgesetzt bleibt. Damit greift das Lkw-Fahrverbot an Wochenenden und Feiertagen in Österreich erstmals bereits wieder am 21. Mai (Feiertag Christi Himmelfahrt). In der Folge müsse mit Verkehrsbehinderungen durch den Rückstau von Lastwagen an der bayerisch/österreichischen Grenze sowie an den Autobahnrastanlagen und Parkplätzen gerechnet werden.

Mögliche Staustrecken in der Region befinden sich an der BAB 96 bei Lindau, und der BAB 7 am Grenztunnel Füssen.