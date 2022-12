An der Grenze abgehängt: Neue Züge fahren nicht bis Lindau

In den offiziellen Pressemitteilungen liest sich der am 11. Dezember anstehende Fahrplanwechsel unspektakulär. Doch einmal mehr zeigt sich: Der Teufel steckt im Kursbuch im Detail. Gab es vor einem Jahr die Überraschung, dass am Abend keine Züge mehr die Insel in Richtung Westen verlassen, so sind jetzt zwar abends neue Züge von Friedrichshafen in Richtung Lindau unterwegs – die enden aber in Kressbronn, also an der Grenze zu Bayern.

Einheimische und Urlauber sollen ihre Autos stehen lassen, verstärkt den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Dafür macht sich nicht nur die Gemeinde Nonnenhorn seit Jahren stark. Beim Fahrplanwechsel vor einem Jahr, mit dem Start der Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Lindau, trauten Bahnfahrende aus den Seegemeinden aber ihren Augen nicht: Die letzte Regionalbahn in Richtung Friedrichshafen verlässt den Lindauer Inselbahnhof seither um 20.20 Uhr.

Ein Pluspunkt des aktuellen Fahrplanwechsels: In Hauptverkehrszeiten wie an Weihnachten fährt jetzt ein Eurocity-Paar mehr zwischen München und Zürich, was für Lindaus Fernverkehrsbahnhof Reutin einen Zwei-Stunden-Takt auf dieser Strecke bedeutet. (Foto: Evi Eck-Gedler)

Wer später nach Theaterbesuch oder abendlichem Hafenbummel von der Insel zurück in Richtung Wasserburg/Nonnenhorn will, muss seither erst nach Reutin fahren, um dort in den Regionalexpress in Richtung Friedrichshafen einzusteigen.

Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß nannte das vor einem Jahr einen „Schildbürgerstreich“: Bemühungen, die Menschen vom Auto auf die Schiene zu bringen, würden „mit solchen Fahrplanwechseln konterkariert“, ärgerte sich Krauß damals.

Im Westen was Neues

Jetzt, mit dem aktuellen Fahrplanwechsel, kann der Gemeindechef in einem Punkt aufatmen. Denn ab Sonntag, 11. Dezember, rollt am späten Abend um 23.38 Uhr wieder ein Zug in Richtung Westen von der Insel weg. Jene Regionalbahn hält sowohl in Aeschach als auch in Enzisweiler und Wasserburg, erreicht Nonnenhorn ohne Umsteigen nur neun Minuten später.

Doch so mancher Urlauber des bayerischen Bodensees wird sich überlegen, ob er nicht künftig doch wieder im Auto anreist. Denn die umsteigefreie Zugverbindung zwischen Lindau und Stuttgart, im Bahndeutsch RE5, fährt ab Sonntag nicht mehr bis Lindau-Reutin, sondern endet nun in Friedrichshafen.

Neue Schnellstrecke kostet Regionalzüge Zeit

Hintergrund ist, dass die neue schnelle Bahnstrecke Ulm-Wendlingen dort für mehr Zugverkehr sorgt – und dann Regionalzüge ausweichen müssen. In den Augen des Fahrgastverbands Pro Bahn ist das noch nachvollziehbar. Aber es kostet den Regionalexpress eben Zeit – die dann für die restlichen Kilometer zwischen Friedrichshafen und Lindau fehlt.

Immerhin bleibt Lindau grundsätzlich eine größere Verbindung in der Region erhalten: Der bisher zwischen Ulm und Friedrichshafen fahrende IRE3 wird ab 11. Dezember nach Lindau verlängert.

Auf der Regionalbahnstrecke Lindau-Friedrichshafen gibt es mit dem Fahrplanwechsel keine großen Verbesserungen. Zwar verlässt jetzt wieder am späten Abend ein Zug die Insel in Richtung Westen. Doch einige der zusätzlichen Züge aus Friedrichshafen drehen überraschenderweise vor der bayerischen Landesgrenze in Kressbronn um. (Foto: Christian Flemming)

Wer es bisher aber geschätzt hat, von Lindau aus direkt bis zum Fernverkehrsbahnhof Stuttgart durchrollen zu können, um beispielsweise mit einem der dort beginnenden ICE nach Hamburg weiterzufahren, der muss nun früher und gegebenenfalls sogar einmal öfter umsteigen – was bei Bahnreisenden in Ulm angesichts dort oft knapper Umsteigezeiten für mehr Nervenkitzel sorgen wird.

Am späten Abend Halt in jedem Bahnhof

Nur auf dem Rückweg aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt gibt es laut DB-Kursbuch noch einen Regionalexpress RE5, der ohne Umstieg bis Lindau-Reutin durchfährt: Dabei handelt es sich um die letzte Verbindung des Tages, die Stuttgart um 20.39 Uhr und Ulm um 21.45 Uhr verlässt. Dieser Regionalexpress hält am Bodensee auf dem Weg nach Reutin in allen drei Bahnhöfen am bayerischen Seeufer, sogar in Enzisweiler.

Jene, die jedoch mit Blick auf die inzwischen alltägliche Forderung, verstärkt öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn zu nutzen, auf bessere und vor allem mehr Zugverbindungen hoffen, freuen sich nur beim ersten Blick ins neue Kursbuch. Denn von Friedrichshafen aus fahren zwar künftig abends öfter Regionalbahnen ab. Allerdings mit einem großen Manko: Sie stoppen in Kressbronn, drehen also vor der bayerischen Grenze um.

Fahrgastverband Pro Bahn ist fassungslos

Was von Seiten des baden-württembergischen Verkehrsministeriums mit den Worten „Angebot in den Abendstunden verdichten“ als Fortschritt gepriesen wird, ist für Ulrich Arndt vom Fahrgastverband Pro Bahn ein absoluter Aufreger. „Kein Geld mehr für die Regionen?“ schüttelt Arndt fragend den Kopf.

Für den Pro-Bahn-Vertreter stellen sich Fragen, „die weit über eine Lokalposse hinausgehen“, wie er der LZ-Redaktion schreibt: „Lässt Bayern die von Baden-Württemberg bestellten Züge in Kressbronn, sozusagen im bahntechnischen Nirwana des Grenzlands enden, um ein paar Euro zu sparen?“

Wer auf die Bahn als regionales Verkehrsmittel setzt, ist ohnehin gut beraten, genau hinzuschauen, ob ein Zug nun auf der Insel oder in Reutin endet oder startet. Denn „Durchfahren“ zwischen den beiden Lindauer Bahnhöfen, das bleibt bis auf Weiteres vor allem den Vorarlberger S-Bahnen vorbehalten.

Zugzahl zwischen Insel und Reutin bleibt begrenzt

„Solange die Erschließung des Gleisdreiecks nicht umgesetzt werden kann, wird es bei der Zugzahlen-Beschränkung zwischen Insel- und Reutiner Bahnhof bleiben“, heißt es zum Fahrplanwechsel aus dem Lindauer Landratsamt. Bisher hat die Bahn angekündigt, dass ab Ende 2023 mehr Zugverkehr zwischen Insel und Reutin möglich sein soll.

Lichtblicke vermittelt Bahnreisenden in Lindau in puncto Fahrplanwechsel nur der Fernverkehr. Da rollen weiterhin die überregionalen Intercity-Linien aus Österreich, die von Innsbruck aus mittags im Lindauer Fernbahnhof Reutin in Richtung Ulm/Stuttgart/Bochum fahren sowie am frühen Abend aus Wien kommend über Lindau nach Frankfurt. In der Gegenrichtung geht es kurz vor halb elf nach Wien sowie nachmittags kurz vor vier nach Innsbruck.

In Hauptverkehrszeiten ein Eurocity mehr

Durch die Elektrifizierung einen deutlichen Aufschwung erleben die Schweizer Eurocity-Express-Züge zwischen München und Zürich. Die sechs Zugpaare am Tag gelten als gut ausgelastet: Laut DB-Pressemitteilung ist die „Nachfrage überdurchschnittlich“.

Das bringt Bahnreisenden einen Pluspunkt: Zu Hauptverkehrszeiten wird ein zusätzliches siebtes Eurocity-Paar auf die Schienen gestellt. Das sorgt dann dafür, dass es in Lindau-Reutin beispielsweise über Weihnachten im Fernverkehr zwischen Zürich und München einen echten Zwei-Stunden-Takt gibt.