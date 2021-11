An den Grenzen im Bodenseeraum: So werden die Corona-Regeln überprüft

Wer über die Grenze nach Deutschland einreisen will oder aus dem Urlaub zurückkommt, muss gegen Corona geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Das müssen alle Personen ab dem zwölften Lebensjahr auch nachweisen können. Die Kontrollen funktionieren an den Grenzen zur Schweiz und zu Österreich stichprobenartig – und haben laut Bundespolizei seit dem ersten Tag der neuen Einreiseregeln, dem 1. August, schon ein paar Verstöße zu Tage gebracht.

Im Zeitraum vom 1. August bis 27. Oktober hat die Bundespolizeiinspektion Konstanz bei insgesamt etwas mehr als 12 600 Personen die erforderlichen Nachweise, also Impf-, Genesenen- oder negativer Testnachweis, kontrolliert und überprüft.

Die Polizeiinspektion Konstanz ist neben den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis auch für den Kreis Ravensburg, Zollernalbkreis, Tuttlingen und Sigmaringen zuständig. Auch am Hafen in Friedrichshafen kontrolliert die Bundespolizei zusammen mit der Landespolizei.

Die Kontrollen erfolgen, so eine Polizeisprecherin, an den Schengen-Außengrenzen im Rahmen der Grenzkontrollen sowie an den land-, luft- oder seeseitigen Schengen-Binnengrenzen.

In nur 44 Fällen habe die Bundespolizei dabei fehlende oder fehlerhafte Nachweise festgestellt, teilt die Sprecherin weiter mit. Die zuständigen Gesundheitsbehörden prüfen nun die Einleitung eines Bußgeldverfahrens. Die Entscheidung über ein Bußgeld liegt bei den jeweils zuständigen Ordnungsbehörden.

Einreise aus einem Hochrisikogebiet

Wer nach einem Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet innerhalb der letzten zehn Tage einreisen will, muss eine Digitale Einreiseanmeldung (DEA) ausfüllen. Die aktuelle Liste der Hochrisikogebiete veröffentlicht das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Homepage.

Seit dem 1. August überprüfte die Bundespolizeiinspektion Konstanz laut der Polizeisprecherin in knapp 9300 Fällen, ob die DEA vorlag, beziehungsweise korrekt ausgefüllt wurde. In 212 Fällen davon sei die DEA fehlerhaft oder gar nicht vorhanden gewesen.

Auch an der Grenze zu Österreich kontrollieren die Beamten immer wieder stichprobenartig, ob der entsprechende Corona-Nachweis vorliegt. Zahlen zum Grenzverkehr Lindau-Bregenz gebe es aber nicht, erklärt ein Sprecher der Bundespolizei in München.

Wenn eine Person an der deutsch-österreichischen Grenze sowieso überprüft wird, werde dann auch der Corona-Nachweis abgefragt. Die Bundespolizei unterstütze dabei die Landespolizei.

Das gilt für Grenzpendler

Grenzpendler sind übrigens grundsätzlich von der generellen Nachweispflicht ausgenommen. Die Ausnahme von der Regel muss laut Bundespolizei plausibel sein und glaubhaft dargelegt werden können.