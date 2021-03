An bestimmten Plätzen gibt es in Lindau wieder eine Maskenpflicht

An bestimmten Plätzen gilt in Lindau ab Donnerstag, 25. März, wieder eine Maskenpflicht. Das teilt das Landratsamt am Mittwochabend mit.

„Die Einführung einer Maskenpflicht an bestimmten Aufenthalts- und Wartebereichen, in denen besonders viele Personen gemeinsam um Tickets anstehen oder auf Einlass warten, ist auch im Hinblick auf die steigende Anzahl an Tagestouristen eine erste Schutzmaßnahme“, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt Lindau hat nun solche Bereiche definiert und das Landratsamt Lindau hat hierfür eine Allgemeinverfügung erlassen.

Die Maskenpflicht gilt ab Donnerstag, 25. März, auf folgenden Plätzen in der Zeit von 9 bis 20 Uhr:

Am P1 Parkplatz Blauwiese (Reutiner Straße 45), am P2 Interimsparkplatz (Auffangparkplatz an der Kemptener Straße zwischen Lidl und Lindaupark), am P3 Karl-Bever-Platz (vor der Lindauer Insel), am Parkplatz Bahnhof Reutin, am Ein- und Ausgangsbereich am P4 Parkhaus Inselhalle (Zwanziger Straße 6), am Bereich des Schiffsanlegers 3 (BSB) am Lindauer Hafen. Die Beschilderung übernimmt als Initiator dieser Maßnahme die Stadt Lindau an den genannten Plätzen.