Ampel und fehlendes Schild führen zu Stau

Und dann ist am Sonntagnachmittag plötzlich alles dicht gewesen: Auf der Thierschbrücke standen Autos aus beiden Richtungen und kamen nicht aneinander vorbei. Auf der Zeppelinstraße staute es sich, weil die Autos, die in die Zwanziger Straße abbiegen wollten, von der Blechlawine daran gehindert wurden. Grund für das Chaos: Eine falsch positionierte Ampel und ein fehlendes Schild.

„Das war ein Missverständnis der Baufirma“, erklärt Verkehrspolizist Daniel Stoll am nächsten Tag auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Deren Mitarbeiter hätten verpasst, ein „Durchfahrt-Verboten“-Schild von der Zeppelin-Straße in Richtung Zwanziger Straße anzubringen. Denn die Ampel, die dort steht, ist nur für die Lastwagen gedacht. „Normale Autos sollen über die Ludwigstraße fahren“, so Stoll.

Wie es passieren konnte, dass sich entgegenkommende Autos mitten auf der Thierschbrücke treffen, kann sich der Verkehrspolizist nicht genau erklären. Problematisch sei aber gewesen, dass neben der Ampel, die den Verkehr bereits auf Höhe des Sina-Kinkelin-Platzes regelte, am Zebrastreifen direkt vor der Thierschbrücke noch eine Ampel stand, die unabhängig von der ersten Ampel auf Rot oder Grün schaltete.

Laut Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt, sollte das Umleitungsschild in der Zeppelinstraße am Montag wieder stehen. Auch die zweite Ampel an der Thierschbrücke gilt nicht mehr: Arbeiter haben sie bereits am Montagvormittag einfach umgedreht.