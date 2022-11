Amok-Alarm in Dornbirn: Polizei macht Tatverdächtigen ausfindig

Am Morgen des 11. November hat ein Drohanruf die Mittelschule Haselstauden in Ausnahmezustand versetzt. Ein unbekannter Mann rief den Schuldirektor morgens gegen 9.45 Uhr an und verkündete, im Laufe des Tages an der Schule Amok zu laufen, so die Polizei Vorarlberg.

Der Direktor habe unmittelbar bei der Polizei angerufen und Schutzmaßnahmen an Schule in Gang gesetzt. Das angerückte Großaufgebot der Polizei sicherte das Gebäude und die umliegenden Bereiche weiträumig ab. Bevor die Schule geräumt werden konnte, durchsuchten Polizisten sie nach möglichen Gefahrenquellen. Im Anschluss führten Einsatzkräfte die Schüler Klasse für Klasse aus dem Gebäude und übergaben sie ihren Eltern.

Kriseninterventionsteam betreut die Angehörigen

Die Stadt Dornbirn hatte die Familien, die an der Sportanlage Haselstauden warteten, am Morgen über die Ereignisse informiert. Ein Kriseninterventionsteam betreute Kinder und Eltern vor Ort. Auch am Wochenende soll es ein Hilfsangebot geben.

Zum Zeitpunkt des Amok-Alarms befanden sich etwa 330 Schüler, verteilt auf elf Klassen im Schulgebäude. Die Polizei begann sofort mit der Ermittlung und konnte den Anruf zu einem 16-Jährigen auf dem Burgenland zurückverfolgen. Der verdächtige Jugendliche gestand bei seiner ersten Befragung. Über die Hintergründe und das Motiv der Tat ist der Polizei Vorarlberg zufolge noch nichts bekannt. Der Tatverdächtige muss mit einer Anzeige durch die Staatsanwaltschaft rechnen und wird außerdem die Kosten für den Einsatz tragen müssen.