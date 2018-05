Amnesty sucht dringend einen neuen Raum

Rainer Hellwig sucht dringend einen Raum, in dem er den Bücherladen von Amnesty International unterbringen kann. Denn den Raum auf dem Kunertgrundstück muss er im Herbst verlassen. Der Vermieter hat nach neun Jahren gekündigt. Der neue Raum muss mindestens 50 Quadratmeter groß sein und darf einschließlich Nebenkosten nicht mehr als 250 Euro kosten.

„Wir sind ganz ruhige Mieter“, wirbt Hellwig im Gespräch mit der LZ. Denn Amnesty öffnet nur einmal in der Woche für drei Stunden. Und die Ansprüche sind auch nicht groß: Mindestens 50 Quadratmeter groß, im Erdgeschoss und trocken muss er sein. Ein Stromanschluss ist nötig, eine Heizung wäre gut, es ginge aber auch ohne. Wasseranschluss und WC sind nicht nötig, fügt Hellwig hinzu.

Denn der stellvertretende Gruppenleiter von Amnesty International Lindau will einfach den Bücherladen weiterbetreiben. Mehr als 15 000 Bücher, 3000 Schallplatten, 500 CDs, 100 DVDs sowie einzelne Trödelstücke und ein paar Spiele und Puzzles bietet Hellwig für Amnesty jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr in dem Gebäude auf dem Kunertgelände, Zechwaldstraße 1, an. „Das ist alles sortiert,“ sagt Hellwig und verweist auf eine pensionierte Lehrerin, die das für ihn übernimmt.

Den Bücherladen gibt es schon lange, sieben oder achtmal ist er inzwischen umgezogen. Deshalb ist Hellwig dankbar, dass er seit 2009 auf dem Kunertgelände untergekommen ist. „Das war die beste Unterkunft, die wir je hatten.“ Doch die Eigentümer haben bekanntlich allen Mietern gekündigt, so muss auch Amnesty sich nach einem neuen Raum umschauen.

Klar ist, dass er mit dem geringen Umsatz keine hohen Mieten zahlen kann, wenn noch ein bisschen Geld für die Menschenrechtsorganisation Amnesty international bleiben soll. Denn die Umsätze sind nicht hoch, oft ist er froh, wenn er an einem Samstag die Grenze von hundert Euro Einnahmen überschreitet. Allerdings hat sich Hellwig bei allen Gesprächen mit Eigentümern bisher nur Absagen geholt. Oder die Mietvorstellungen waren weit jenseits dessen, was Amnesty sich leisten kann. Das mancher seine Geschäftsräume lieber über Jahre leer stehen lässt, als von ihm zumindest ein wenig Mieteinnahme zu erhalten, darüber schüttelt Hellwig nur den Kopf.

Und dann fällt ihm noch was ein: Denkbar wäre es auch, ein geeignetes Objekt, das nicht zu groß ist, zu kaufen. Denn jemand hat Amnesty für solch einen Zweck eine großzügige Spende angeboten. Und dann müsste der Bücherladen nie wieder umziehen. Denn einfach ist solch eine Aktion mit diesen Büchermengen natürlich auch nicht. Deshalb sucht Hellwig auch keine Übergangslösung, sondern etwas, wo die Bücher länger bleiben können.