Am Zecher Hafen tritt Öl aus – Feuerwehr rückt an

Die Lindauer Feuerwehr wurde am Donnerstagvormittag an den Zecher Hafen gerufen. Ein Bootseigentümer meldete, dass Öl in den Bodensee fließt.

Der Alarm ging um kurz nach halb elf ein, die Hauptamtliche Wachbesatzung rückte aus. „Nachdem ein Motorboot über den dortigen Kran in das Zecher Hafenbecken abgelassen wurde, bemerkte der aufmerksame Bootseigentümer einen Defekt an der Hydraulik und rief umgehend die Feuerwehr, da bereits Öl ausgetreten und in den Bodensee gelangt war“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht.

Auch Wapo und Wasserwirtschaftsamt vor Ort

Die Einsatzkräfte konnten die Ausbreitung des Ölfilmes mit Hilfe von Ölvlies rasch eingrenzen und die geringe Menge Öl an der Wasseroberfläche binden. Die Arbeiten dauerten etwa eine Stunde.

Neben einer Streife der Lindauer Wasserschutzpolizei war auch ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes vor Ort. Eine Gefahr für den Bodensee bestand laut Feuerwehr nicht.