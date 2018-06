Am Tag zuvor gekauft – schon muss Feuerwehr Auto löschen

Erst einen Tag zuvor bei einem Händler in Wangen gekauft, am Dienstag schon ausgebrannt: Pech hatte der Besitzer dieses Mercedes, der Höhe Schönbühl in Richtung Weißensberg im Motorraum zu brennen begann.

Bereits auf der Anfahrt wies der alarmierten Feuerwehr eine schwarze Rauchwolke den Weg. Die Flammen drohten dem Bericht zufolge auf den Innenraum überzugreifen. Mit einem Feuerlöscher gelang es, die Flammen zu ersticken und den Schwelbrand unter Kontrolle zu halten, bis das erste Löschfahrzeug eintraf und das Feuer gelöscht hatte. Während der Löscharbeiten musste eine Fahrspur gesperrt werden. Verletzte gab es nicht. (cf, lz)