Fahrerin wird am Steuer ohnmächtig und verursacht Massenkarambolage in Vorarlberg

Eine 44-jährige Autofahrerin hat am späten Donnerstagabend auf der A14 in Vorarlberg eine Massenkarambolage ausgelöst. Laut Polizeibericht wurde sie wohl am Steuer gegen 21.25 Uhr plötzlich ohnmächtig. Eine Person wurde bei dem Unfall auf Höhe Dornbirn unbestimmten Grades verletzt, zwei verletzten sich leicht.

Nach ersten Informationen der Polizei touchierte das Auto der 44-Jährigen die Außenleitplanke und wurde dadurch auf die andere Straßenseite zur Mittelleitplanke geschleudert. Das Auto blieb quer zur Fahrbahn auf der rechten Fahrspur liegen.

17-Jährige kann anhalten, doch das nächste Auto übersieht den Unfall

Die nachfolgende 17-jährige Autofahrerin bemerkte den Unfall und konnte rechtzeitig anhalten. Doch nicht der nächste Fahrer. Der 29-Jährige übersah das Bremsmanöver und fuhr ungebremst und mit voller Wucht auf das vor ihm stillstehende Auto der 17-Jährigen auf. Durch den starken Aufprall drehten sich beide Fahrzeuge und blieben quer zur Fahrbahn liegen.

Die nächste Fahrerin konnte wiederum rechtzeitig vor dem Unfall anhalten. Als sie den Notruf verständigen wollte, prallte der darauf kommende 53-jährige Autofahrer - vermutlich ebenfalls ungebremst - in ihr Heck.

An allen Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Rheintalautobahn war laut Polizei bis 23 Uhr für den gesamten Verkehr in Richtung Tirol gesperrt. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Dornbirn, Rettung und Polizei vor Ort.