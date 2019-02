Am Sonntag wird der Fußball multikulturell

Fußball verbindet die Nationen. Wie sehr, das können Zuschauer am kommenden Sonntag, 24. Februar, beim traditionellen Fußballturnier des serbischen Kultur- und Traditionsvereins Vuk Stefanovic Karadzic Lindau erleben. Dann werden 35 multikulturelle Mannschaften Fußball voller Leidenschaft und Emotionen zeigen. Der Verein besteht übrigens schon fast 40 Jahre in Lindau und lädt bereits zum 19. Mal zum Freundschaftsturnier ein.

Dieses soll die Nationen verbinden, Freundschaften entstehen lassen und vor allem den Fußballspielern und den ebenfalls internationalen Zuschauern – um die tausend aus weitem Umkreis besuchen das Turnier in jedem Jahr – Spaß machen, was jedes Jahr völlig friedlich und harmonisch auch geschieht. Streits oder Auseinandersetzungen gab es dabei noch nie.

Turnierbeginn ist um 8.30 Uhr, nicht wie zuvor angekündigt um 9 Uhr. Und das hat einen Grund: „So viele Mannschaften wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Wir sind absolut überwältigt. Es zeigt uns, dass unser Turnier einen guten Namen und einen guten Ruf hat“, freut sich Jovica Seat, seit zwölf Jahren der Vorsitzende des serbischen Kultur- und Traditionsvereins. Es seien auch schon Scouts unterschiedlichster Ligen da gewesen, und es haben auch schon Ligisten mitgespielt. In der Neuauflage erwartet er erneut schöne Fußballspiele. „Die Leistung der Teams steigt jedes Jahr.“

35 Mannschaften – das ist die Obergrenze für ein Tagesturnier. Deshalb müssen sie auch früher beginnen, um mit der Gruppenphase der Vorrunde bis gegen 16 Uhr durch zu sein. Gespielt wird in einem eigenen Turniermodus, in sieben Fünfergruppen, mit jeweils vier Feldspielern und dem Torwart. Es folgen Zwischenrunde, Achtel-, Viertel- und Halbfinale und das Endspiel.

Die international aufgestellten Teams kommen unter anderem aus München, Erlangen, Ulm, Singen, Lindau, Heimenkirch, Wangen, Weiler Wien, Bregenz, Lustenau, Dornbirn, Altstätten, Winterthur, Zürich. Serbische, deutsche, österreichische, griechische, türkische, italienische, portugiesische und schweizerische Spieler gehen mit ihren Teams an den Start – also multikultureller Fußball in Reinkultur. „Ein Team reist extra für diesen einen Tag aus Bosnien an“, erzählt Seat stolz. Stolz ist er auch darauf, dass sie bereits zum fünften Mal drei DFB-Schiedsrichter für ihr Turnier gewinnen konnten. „Sie sorgen professionell, ehrlich, transparent und unparteiisch für Fairness.“

Das Thema Integration spiele beim Turnier eine tragende Rolle. „Wir zeigen, dass es möglich ist, so viele verschiedene Nationen in einem so emotionalen Sport miteinander aufs Spielfeld zu lassen, ohne dass es je Ärger gibt“, betont der 41-Jährige.

Kulturelles Rahmenprogramm

Beim Programm, das traditionell zwischen den Spielen der Erwachsenen eingeplant ist, werden beispielsweise die Bambini des Clubs in einem Showturnier gegeneinander antreten. Wobei es, aufgrund der vielen Turnierteilnehmer, diesmal wohl verkürzt wird.

Neben ambitioniertem Fußballsport gibt es beim Freundschaftsturnier ein schönes kulturelles Rahmenprogramm. Kulinarische Köstlichkeiten wie Cevapcici, serbische Bratwurst und importiertes Bier aus Serbien werden beim Turnier am Essensstand serviert. Zwischen den Spielen gibt es Livemusik.

Die Siegerehrung findet um etwa 20 Uhr statt. Für den Turniersieg gibt es 600 Euro und den großen Wanderpokal. Platz zwei ist mit 250 Euro und einem weiteren Pokal dotiert. 100 Euro und einen Siegerpokal gibt es für Platz drei. Nach der Siegerehrung wird nur noch kurz in der Halle weitergefeiert. Es ist dann Sonntagabend, die Helfer müssen aufräumen – der Montag ist schließlich ein Arbeitstag. Worüber vom serbischen Kultur- und Traditionsverein nie laut gesprochen wird: Von den Einnahmen wird jedes Jahr großzügig für humanitäre Zwecke gespendet.