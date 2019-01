Am Sonntag geht es für die Islanders gegen die Eisbären Regensburg

Beim Heimspiel der EV Lindau Islanders am Sonntag, 27. Januar, ab 18 Uhr in der Eissportarena im Eichwald gastiert mit den Eisbären Regensburg kein Geringerer als der Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Süd. Während der Hauptrunde unterlagen die Mannen von EVL-Spielertrainer Chris Stanley mit 1:3 und 1:6. Die Topscorer im Team der Eisbären sind die beiden Tschechen Nikola Gajovský (57) sowie Richard Divis (53). Doch auch die Bilanz von Ex-Islanders-Spieler Petr Heidr, der vor diesem Spielwochenende 29 Punkte auf sich vereint, kann sich sehen lassen. Regensburgs Trainer Igor Pavlov hat bei der Zusammenstellung des Kaders offenbar die richtige Mischung aus erfahrenen und jungen, wilden Spielern gefunden und liegt damit auf Erfolgskurs. Je nach Aufstellungskonstellation geht Regensburg mit dem jüngsten Oberligateam dieser Saison an den Start. Man darf also gespannt sein, ob es die Islanders schaffen werden, einem Topfavoriten der laufenden Meisterrunde die Stirn zu bieten und dem Tabellenführer vielleicht ein Schnippchen zu schlagen. Nicht im Aufgebot stehen werden EVL-Verteidiger David Farny sowie Viktor Lennartsson. Foto: Christian Flemming