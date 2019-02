Am Samstag springen die narren in Oberreitnau

Der Dämmersprung in Oberreitnau beginnt um 17 Uhr. 50 Gruppen werden von der Dentenweilerstraße aus über die Bodenseestraße durch den Ort und endet am Freizeitzentrum. Bereits ab 16 Uhr sind die Speisen- und Getränkestände im Ortszentrum geöffnet. Da gibt es unter anderem Schnitzelsemmel und Hamburger. Auf dem Platz vor dem Freizeitzentrum und in der Halle verkaufen die Schönauer Hexen Burger, Pommes, Steaks und Würstchen. Seelen sind am Stand der Unterreitnauer Musik erhältlich. Harten Alkohol gibt es bei den Schönauer Hexen traditionell nicht, das wird auch heuer so sein. Deshalb ist der Eintritt in die Halle und in die Zelte ab 16 Jahren erlaubt. Nach dem Umzug gehrt die Party dort bis Mitternacht weiter. In der Halle sind Auftritte der Lumpenkapelle Westallgäu und des Chaosorchesters geplant. In der Halle und in den Zelten legen außerdem Djs auf. Damit die Narren in Oberreitnau frei springen können, wird die Stadt die Durchfahrt etwa zwischen 15.30 und 22.30 Uhr komplett sperren. Die Umleitung erfolgt am Gitzenweiler Hof vorbei über Weißensberg und Pechtensweiler nach Esseratsweiler und umgekehrt.Parkplätze gibt es entlang der Zufahrtsstraßen. Helfer der Feuerwehr werden Autofahrer entsprechend einweisen. Doch die Stadt rät allen Lindauern, mit dem Stadtbus zu kommen. Der Bus fährt zwar ab 15.10 Uhr (Abfahrt ZUP) bis Betriebsende nur Bus zur Haltestelle Kapelle, doch von dort bis zum Ortszentrum sind es nur wenige Meter zu Fuß. Der letzte Bus zurück in die Stadt fährt an der Haltestelle Kapelle in Oberreitnau gegen 23.50 Uhr los. Außerdem bieten Taxiunternehmen ihre Dienste an, damit jeder auch nach ein paar Schluck Alkohol noch sicher nach Hause kommt. Einen Taxistand gibt es zunächst in der Bodenseestraße auf Höhe der Bäckerei Dopfer. Etwa ab 22.30 Uhr werden die Taxen im Ortszentrum beim Marienplatz stehen.

Lindau (dik) - Ein paar tausend Narren im Häs und am Straßenrand erwarten die Schönauer Hexen an diesem Samstag, 23. Februar, wenn sie wieder ihren Dämmersprung veranstalten. Im ganzen Dorf herrscht dann für einige Stunden der Ausnahmezustand. Auch wer nicht die Fasnacht feiern will, muss wissen, dass die Durchfahrt am Samstag für einige Stunden versperrt ist.