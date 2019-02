Am Samstag ist Heimspieltag

Der letzte große Heimspieltag der Handballabteilung des TSG Lindau steht am Samstag, 23. Februar, auf dem Programm. Von 10.40 Uhr bis in den späten Abend hinein haben fast alle Lindauer Teams Heimrecht in der Aeschacher Dreifachturnhalle und hoffen auf viel Unterstützung von der Tribüne, wie es in der Vorschau heißt.

Um 10.40 Uhr startet die weibliche C-Jugend gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer aus Lindenberg. Danach empfängt die weibliche A-Jugend den Spitzenreiter aus Hard. Angepfiffen wird diese Begegnung um 13.50 Uhr. Um 15.40 Uhr empfängt die männliche A-Jugend die HSG Langenau-Elchingen. TSV-Trainer José Delgado hofft, dass seine Jungs über eine solide Defensivleistung ins Spiel finden und hier den Tabellensechsten vor knifflige Aufgaben stellen.

Nach den Jugendspielen bestreitet die Lindauer Damenmannschaft ihr Punktspiel gegen die derzeit drittplatzierten Spielerinnen der HSG Lindenberg-Isny. Nach der letztwöchigen Heimniederlage gegen Bad Saulgau sind die Mädels um Trainer Sebastian Lorenz auf Wiedergutmachung aus. Zu viele technische Fehler und Unkonzentriertheiten in der Defensive verschuldeten die Fünf-Tore-Niederlage Ein besonderes Augenmerk hat der Mannschaftsverantwortliche hierbei auf die Abwehrarbeit seiner Spielerinnen. Denn diese gilt es zu stabilisieren, um einfache Tore der Gäste zu verhindern und den einen oder anderen Ballverlust zu erzwingen. Da es die Lindauerinnen mit der zweitstärksten Defensive der Liga zu tun bekommen, dürfen sie sich im Angriff keine halben Sachen erlauben. „Bis zur klaren Chance durchspielen und dann konsequent den Ball ins Tor nageln“, lautet hier die Anweisung des TSV-Trainers. Sollten sich seine Spielerinnen diese Ratschläge zu Herzen nehmen, sollten zwei Punkte zu holen sein. Angepfiffen wird die Partie um 17.30 Uhr.

Zur Primetime um 19.30 Uhr startet die Partie der Lindauer Herren gegen die Reserve aus Vöhringen. Auchdie Mannschaft von TSV-Trainer Andreas Weidmann will etwas gutmachen, da sie im Hinspiel dem Gegner klar unterlegen war. Doch mit dem Punktgewinn gegen Illertal aus der Vorwoche haben die Lindauer Blut geleckt und wollen mehr. Deswegen möchte man die Defensivleistung nochmals steigern, um den Vöhringern das Leben vor dem Lindauer Tor erheblich zu erschweren.

Gewonnenes Selbstvertrauen

Auch ist es wichtig, die Sieben-Meter-Pfiffe des Schiedsrichters gegen das eigene Team zu minimieren, indem man kompakter und leichtfüßiger in der Abwehr agiert. Durch das gewonnene Selbstvertrauen in der Abwehr nach dem Remis können die TSVler vor dem gegnerischen Tor befreit aufspielen und durch ihre individuelle Klasse den Vöhringern gefährlich werden.

Auch ohne Spielmacher Alexander Haller, der sich im Training einen Partellasehnenriss zugezogen hat und somit für den Rest der Saison ausfällt, ist der Kader genug aufgestellt, um diesen Ausfall zu kompensieren. Wenn die Spieler eine konstante Leistung ohne Einbruch abrufen, ist der Ausgang der Partie völlig offen. „Wir sind hochmotiviert und wollen für die Mannschaft und unsere Fans den Sieg holen“, so TSV-Kapitän Robert Broszio nach dem Donnerstagstraining.