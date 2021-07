Am Lindauer ZUP gibt es jetzt eine Anzeigetafel

Seit Montag dieser Woche sind am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) in Lindau vier große Bildschirme – zwei in jede Richtung – an den Bahnsteigen installiert. Wie die Stadtwerke Lindau mitteilen, geht die Anzeige der Monitore automatisch in Betrieb, wenn die Busse einfahren und zeigt die tatsächliche Reihenfolge der Linien an. „So sehen unsere Fahrgäste beim Umsteigen mit einem Blick nach oben, wo ihr Anschlussbus steht“, sagt Betriebsleiter René Pietsch laut Pressemitteilung über die neuen Geräte. „Vor allem für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen bedeutete es regelmäßig Stress, in dem Gewusel beim Umsteigen den Bahnsteig nach dem richtigen Bus abzusuchen. Schon bei den ersten Kursen zeigte sich ganz deutlich, dass das jetzt sehr viel entspannter ist.“