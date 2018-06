Am Lindauer Marktplatz sollen Bügel die Fahrradständer ersetzen

Weiteres Kapitel im Streit um die Fahrradständer am Marktplatz: Der GTL-Werkausschuss hat am Donnerstagabend beschlossen, die Ständer durch „filigrane Bügel“ zu ersetzen. Die bestehende Anlage soll stattdessen in der Schmidgasse aufgestellt werden, wo bisher Autos parken. Parkplätze am Marktplatz soll es keine mehr geben.

Im GTL-Werkausschuss haben die Stadträte zum wiederholten Mal über die Fahrradständer gesprochen. Schnell war klar, dass der Antrag der CSU keine Mehrheit bekommen würde, denn fast niemand wollte zwei neue Kurzzeitparkplätze am Marktplatz. Außerdem sollten in der Schmidgasse nicht vier Parkplätze wegfallen, um dort Platz für 40 Fahrräder zu schaffen.

Ebensowenig gab es aber eine Mehrheit für die Bunte Liste, die Fahrradständer zu belassen und in der Schmidgasse zusätzliche Fahrradständer zu schaffen, auf Kosten der dort vorhandenen Parkplätze. Eindruck machte auf die Räte auch die Forderung des Landesdenkmalamtes, das Parkplätze weniger schlimm findet als die modernen und von Fachleuten empfohlenen Fahrradständer, an denen man sein Rad so abschließen kann, dass es nicht beschädigt wird.

So diskutierten die Räte verschiedene Vorschläge und warfen sich gegenseitig vor, die Belange der Fahrradfahrer nicht ausreichend zu würdigen oder das Autofahren zu verteufeln. Letztlich setzte sich die Idee von Chef-Stadtplaner Kay Koschka durch, der am Marktplatz filigrane Bügel will, wie sie die Denkmalschützer für möglich halten. Auf Vorauswahl der Verwaltung wollen die Räte das Modell in einer der nächsten Sitzungen selbst auswählen.

Da dort dann aber nicht mehr 40 Fahrräder Platz haben werden, diese Abstellplätze derzeit nicht nur samstags voll belegt sind, haben die Räte mehrheitlich zusätzliche Fahrradständer in der Schmidgasse entlang der Kirche beschlossen. Wie viele Parkplätze dafür wegfallen sollen, haben sie offen gelassen.