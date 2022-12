Am Christbaum spart man nicht

Warmer Kerzenschein vom Adventskranz und der Duft des Tannenbaums im Wohnzimmer: In vielen Haushalten gehört das zur Tradition. In Zeiten von Inflation, Energiekrise und Spartipps stellt sich jedoch die Frage, wer sich überhaupt noch einen Christbaum leistet. Christbaumverkäufer aus Lindau und der Umgebung geben die Antwort.

Bei Klaus Strodel vom Obsthof Strodel in Weißensberg laufen die Geschäfte gut, „wie in den anderen Jahren“, sagt er. Besonders die Aktion, bei der die Leute ihren Baum selbst sägen dürfen, erfreue sich wachsender Beliebtheit. Gefragt ist dabei vor allem die Nordmanntanne. Vielleicht könne die Blaufichte in diesem Jahr, die früher auch schon präsenter im Verkauf war, wieder etwas aufholen, denn sie sei preiswerter. „Aber das ist minimal“, sagt Strodel.

Ein Christbaum muss schön sein, nicht günstig

Der Preis des Christbaums, der sich in der Regel nach Baumart und Größe richtet, spiele für die Kunden beim Kauf in der Regel keine Rolle, sagt Strodel. „Es ist was, was jeder daheim haben will, was jeder schön haben will.“ Das merkt auch Balbina Jochum. Bei der Inhaberin von Christbaum Jochum in Hörbranz kaufen auch viele Lindauer und Lindauerinnen. Wer erst mal zwischen den Bäumen steht, kaufe das, was gefällt, erklärt Jochum, und nicht etwa einen kleineren Baum, um zu sparen. Trotzdem laufen bei ihr die Geschäfte dieses Jahr zäh. „Es ist wirklich weniger los“, so Jochum. „Ich vermute, die Leute, die wirklich sparen müssen, die kommen einfach nicht“, sagt sie.

Pro Meter koste eine Nordmanntanne in diesem Jahr zwischen 20 und 25 Euro, schreibt der Verein Bayerischer Christbaumanbauer. Mit 20 Euro liegt damit der Meterpreis bei Klaus Strodel am unteren Rand dieses Bereichs. Das sei nur ein Euro mehr als im letzten Jahr. „Im Prinzip müsste man mehr aufschlagen“, sagt er, „weil die Kosten extrem gestiegen sind.“ Damit meint er etwa Personal- und Düngekosten. Weil für sie aber zum Beispiel keine Transportkosten anfallen, habe er die nicht so auf den Kunden umschlagen müssen.

Kurze Transportwege gewinnen an Bedeutung

In Bayern werden jedes Jahr etwa vier Millionen Bäume verkauft, schreibt der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in einer Pressemitteilung. Es sei wichtig, beim Kauf auf regionale Herkunft und kurze Transportwege achten. „Da legen die Leute in den letzten Jahren viel Wert darauf“, bestätigt auch Klaus Strodel.

Wolfgang Seidel von der Gärtnerei Seidel in Lindau warnt jedoch davor, dass das eben nicht für „die große Masse“ gelte. Mit seinen regionalen Bio-Bäumen spreche er nur ein bestimmtes Klientel an, erinnert er. „Die Leute werden immer bequemer“, ist sein Urteil. Lange Fahrten, das Stapfen durch den Wald, ein nicht perfekter Baum – das alles spreche gegen diese Bequemlichkeit. „Ich habe gut verkauft“, sagt Seidel zwar, „aber die Masse geht woanders hin.“ Dabei seien mittlerweile 80 Prozent der in Bayern verkauften Christbäume aus heimischem Anbau, schreibt hingegen der Verein Bayerischer Christbaumanbauer.

Der perfekte Baum?

Damit diejenigen, die sich einen Baum kaufen, möglichst lang etwas davon haben, hat Balbina Jochum einen Tipp parat. „Es ist wichtig, dass der Baum Wasser bekommt, besonders am Anfang“, erklärt sie. Das heißt: In der ersten Woche braucht der Baum einen Liter Wasser am Tag, erst danach dann weniger.

Was nun einen schönen Christbaum ausmacht, sei für jeden anders, sagt Jochum auch. Tendenziell sind jedes Jahr schmale Bäume gefragt.“ Auch frisch und saftig grün sollten die Bäume sein. Aber dann gebe es Fragen nach vollen Bäumen, breiten Bäumen, Bäumen mit vielen Etagen oder solche, die Platz zum Behängen bieten. Für manche soll der Christbaum groß, für andere klein sein. Immer mehr Leute kaufen ihn schon auf den ersten Advent, sagt Klaus Strodel, andere lesen vielleicht gerade diesen Text und denken sich: Oh Mist, den brauche ich ja auch noch! Keine Sorge: Laut Strodel ist die Woche vor Weihnachten immer die Hauptgeschäftszeit für Christbäume. Ein wenig Zeit für den Kauf vor dem Fest bleibt also noch.