Am bayerischen Seeufer sind Vögel noch frei

Gelassen gehen die Behörden in Bayern bisher mit dem Thema Vogelgrippe um. Fachleute beobachten zwar die Wildvögel verstärkt, doch weitergehende Maßnahmen gibt es noch nicht. In Baden-Württemberg dagegen gilt am Bodensee eine Stallpflicht für Geflügel.

Ob solche Maßnahmen in Bayern auch kommen, sei noch offen, teilt Landratsamts-Pressesprechin Sibylle Ehreiser mit: „Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz hat uns dementsprechend noch keine Weisung gegeben.“ Bei der Beobachtung der Wildvögel in Lindau und Umgebung habe es bisher noch keine Auffälligkeiten gegeben.

Das gilt zwar auch für Baden-Württemberg, dennoch folgt das dortige Verbraucherministerium der Empfehlung des Bundes, in Gebieten mit vielen Wildvögeln eine Stallpflicht für Geflügel anzuordnen, um eine mögliche Übertragung der Vogelgrippe durch Zugvögel zu unterbinden. „Um einen möglichen Verbreitungsweg für die Geflügelpest auszuschalten, hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz vorsorglich die zuständigen Landratsämter und Bürgermeisterämter der Stadtkreise gebeten, bis auf Weiteres in einem Streifen von 500 Metern um den Bodensee und entlang des Rheins eine Stallpflicht für Geflügel anzuordnen. Die Stallpflicht gilt sowohl für gewerbliche als auch für private Geflügelhaltungen“, teilt Verbraucherminister Alexander Bonde mit.

Das erinnert an die Maßnahmen, die im März 2006 auch in Lindau nötig waren. Damals war im Hafenbecken eine tote Reiherente gefunden worden, bei der das Labor H5N1-Viren nachgewiesen hatte. Daraufhin suchte die Feuerwehr über Tage das Ufer nach toten Vögeln ab. Für Erstaunen sorgte, dass die Feuerwehr in Schutzanzügen Gehwege rund um den Werft- und Segelhafen desinfizieren musste, um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu vermeiden, obwohl die Behörden zugleich versicherten, dass für niemanden eine Gefahr bestehe.

In einem Sperrbezirk in zehn Kilometer Umkreis wurden Geflügelhalter streng kontrolliert. Zu spüren bekamen das vor allem die Haustiere, denn für Hunde galt ein strenger Leinenzwang, Katzen durften gar nicht mehr raus.