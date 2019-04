Amüsanter Tanz rund um Gürtellinie und Herz

Heiter gestimmt haben die Besucher am Freitagabend das Theater verlassen. „Genial“ und „erfrischend“ waren als Kommentare zu hören, und das bei einem hier kaum bekannten Musical, abseits der großen Renner, aber rundum perfekt und höchst vergnüglich.

„Cougar ... auf der Jagd nach jüngeren Männern“ heißt der Off-Broadway-Musicalhit von Donna Moore. Da muss man erst mal nachschlagen: Aha, „Cougar“ bedeutet ursprünglich Puma oder Silberlöwe und ist zugleich die englische Slang-Bezeichnung für Frauen, die einen wesentlich jüngeren Mann für eine Beziehung oder einen „Toyboy“ als Sexualpartner suchen. Also kein Musical, das sich wie das „Phantom der Oper“ an einen Bucherfolg hängt, sondern eine ganz eigene Produktion, mit wenig Aufwand, dafür kabarettistisch, mit viel Humor, viel Herz und viel Verständnis für Frauen Ü40, die einen neuen Weg zur Freiheit und zur Liebe suchen. Auf der Bühne stehen mit Constanze Priester, Susanne Menner und Anne Römeth als Lili, Klara und Maria Marie drei umwerfend gute Spielerinnen und Sängerinnen, dazu Florian Bruno Kondur als herrlich wandlungsfähiges Objekt der Begierde. Er hat das Musical selbst produziert und dafür eigens die „Flowcircus Berlin“ gegründet. Mit von der Partie ist Steven Desroches als musikalischer Leiter am Flügel, dazu kommen Gitarre und Schlagzeug. Als Bühnenbild reichen Obstkisten in Leopardenbemalung, rasch umgestapelt sind sie Showtreppen, Grab, Bartresen, Piano oder Paravent.

Zu viert eröffnen sie den Abend, das weibliche Trio hat „den Spaß nur im Sinn – Alter egal – wir sind auf der Jagd, ich fühl mich jung, für mich ist es noch lang nicht zu spät...“ Da wird’s dem bärtigen jungen Mann mit Pferdeschwanz, den sie umzingeln, heiß und kalt, rasch zieht er sein Shirt wieder über.

Maria Marie fühlt sich als Vulkan, sie hat eine Cougar-Bar eröffnet und sucht den passenden Mann für die Bar. „Nicht kleckern, klotzen!“, preist Dick sich an, „ich weiß, was Ladys mögen“, er kriegt den Job. Unsicher traut sich Lili herein: Sie hat „ihre Zeit abgesessen“, der Traummann ist zum Alptraummann geworden, gerade ist die Scheidung durch. Ob sie die Zeit zurückdrehen kann? Kaum genießt sie eine Massage, schreckt sie der Ruf auf: „Du siehst aus wie meine Mutter!“ Doch sie und der junge Mann werden sich annähern, werden gemeinsame Interessen feststellen, sie werden reifen, an Selbstbewusstsein gewinnen. Auch Klara, die die Cougars nur für ihre Dissertation studieren will, wird erleben, wie schnell es frau erwischen kann. Und die energiegeladene Maria Marie? Sie wird wohl dem älteren Mann folgen, der schon lange um sie wirbt, und statt der Cougar-Bar einen „Beauty-Salon für innere Schönheit“ gründen.

Bis dahin hat der Zuschauer köstliche und warmherzige Szenen erlebt mit frechen und romantischen Songs und einem Musikmix von Blues, Country, Balladen und Pop. Gut zwei Stunden sind verflogen beim amüsanten Tanz rund um Gürtellinie und Herz.