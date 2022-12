Als vor 20 Jahren ein alter Lindauer Bauernhof gerettet wurde

Dass es das Haug am Brückele heute noch gibt, ist nicht selbstverständlich. Auch nicht, dass das alte Anwesen Platz bietet für Jung und Alt. Zu verdanken ist das jenem bürgerschaftlichen Engagement, das sowohl im gleichnamigen Verein, als auch in der Peter-Dornier-Stiftung vereint ist. Und das seit 20 Jahren.

Das Haug am Brückele ist ein Kleinod. Über 200 Jahre ist es alt und dürfte wohl eines der letzten Bauernhäuser dieser Art in Lindau sein. Bis in die 1990er Jahre war es bewohnt und der schöne Bauerngarten direkt an der Köchlinstraße schon damals ein Blickfang für alle Vorbeiziehenden.

Bauernhof nicht seinem Schicksal überlassen

Doch als der Hof nicht mehr bewirtschaftet wurde, verfiel das Anwesen zusehends. Das Gebäude sollte abgerissen und an einen Investor verkauft werden. Das bedauerten Luise Mussack, Anneliese Spangehl und Maja Dornier zutiefst. „Luise Mussack hat immer wieder zu mir gesagt: da muss man doch was tun“, erinnert sich Anneliese Spangehl. Und Maja Dornier erzählt von jenem Tag, an dem Luise Mussack sie fragte, ob man das Haus nicht erhalten könne. Man konnte. Dank der Stiftung ihres Mannes.

Sie haben in den vergangenen 20 Jahren ein Stück Lindau bewahrt und mit Leben gefüllt: Edgar Löhr, Maja Dornier, Anneliese Spangehl und Klaus Burger. (Foto: Isabel de Placido)

Nachdem die drei Frauen zusammen mit anderen engagierten Lindauern 2002 den Verein „Haug am Brückele“ gegründet hatten, kaufte die Peter-Dornier-Stiftung das Anwesen und schuf damit die Voraussetzung für alles, was danach kam.

„Meinem Mann hatte der Garten und das Haus auch immer gut gefallen“, erinnert sich Maja Dornier und erklärt, dass die 1986 gegründete Stiftung ihres verstorbenen Ehemannes seit jeher auch soziale Projekte unterstützt. Deshalb war es das Ziel des Vereins von Anfang an, einen generationenübergreifenden Treffpunkt zu schaffen. Ganz nach dem Leitsatz des Vereins „aus dem Erbe Zukunft schaffen“.

Viel ehrenamtlicher Einsatz

Aber es ging auch darum, das ortsbildprägende Bauernhaus samt seinem Garten zu erhalten. Mit großem Engagement sicherten Vereinsmitglieder die Statik des Hofes und restaurierten das Anwesen Schritt für Schritt. „Ich habe keine Seniorengymnastik machen müssen, um fit zu bleiben“, lacht Klaus Burger, der von Anfang an dabei war. Der frühere Bauamtsleiter der Stadt Lindau war in Pension gegangen. Als der damalige Vorsitzende plötzlich verstarb, hatte er dessen Amt übernommen. Erst vor drei Jahren wurde er vom heutigen Vorsitzenden, Werner Berlage, abgelöst.

Passiert ist in den vergangenen 20 Jahren jede Menge. Ein erster Bauabschnitt galt dem Innenausbau: Das Erdgeschoss mit seiner alten und neuen Küche, die große und die kleine Stube, der Flur und die Toiletten wurden saniert.

Im zweiten Bauabschnitt einige Jahre später, widmete sich der Verein dem Obergeschoss, wo eine Betreuerwohnung entstand. So konnten auch mehrtägige Veranstaltungen, wie Sommerfreizeiten oder Gruppen-Treffen im Hause stattfinden. Die letzten drei Jahre galten der Sanierung der Außenhülle. Hauptaugenmerk, so erklärt Burger, lag dabei auf dem Dach und der südlichen Fassade mit ihren traditionellen Holzschindeln.

Dass das Haus heute prächtig da steht, war nur dank Fördergelder und vieler Spenden möglich. Und dank viel Eigenleistung der rund 120 Mitglieder.

Nachhaltigkeit ist wichtig

Seit 2007 steht das Haug am Brückele sogar unter Denkmalschutz. Doch deswegen ist es noch lange kein totes Denkmal oder ein Museum. Vielmehr kehren durch die Aktionen rund ums Jahr wieder Leben in das alte Haus ein. So dient das Haug am Brückele zahlreichen Kindergartengruppen und Schulklassen als Lernort. Hier färben Familien beim jährlichen Färbefest Kleidung, oder pressen Äpfel und Birnen zu Saft, mahlen Korn und backen es zu Brot. Und Feste, wie das Mohnblumenfest oder „Weihnachten wie es früher war“, sind legendär. Es gibt auch eine Reparaturstube, mit der der Nachhaltigkeitsgedanke lebt.

„Das war ja die Bedingung“, erinnert Maja Dornier und erklärt, dass das Projekt dazu dienen solle, Kindern das bäuerliche Leben und Arbeiten im Wechsel der Jahreszeiten nahe zu bringen. Das sei die Voraussetzung dafür gewesen, dass die Stiftung ihres Mannes das Haus gekauft hatte, um es dem Verein zu überlassen. „Die Kinder sollen lernen, wo ihr Brot herkommt und, dass man mit Tieren liebevoll umgehen soll“, sagt sie. Sie bedauert, dass von dem einstigen Kleintiergehege nur mehr ein paar Laufenten übrig geblieben seien.

Was das Haug am Brückele vorhat

Seit Corona ist es grundsätzlich etwas ruhiger geworden um das Haus. Doch das soll jetzt wieder anders werden. „Mit Werner Berlage haben wir einen engagierten Jungen als Vorsitzenden gefunden und mit ihm hoffentlich eine Brücke in die Zukunft“, sagt Maja Dornier.

Und Edgar Löhr spricht davon, dass für das kommende Jahr wieder mehr Kurse zu alten Techniken, wie flechten, mosten und färben, geplant seien. Ganz abgesehen von den anderen Dingen, die hier in der Zukunft entstehen könnten. „Wir sind ein offenes Haus“, sagt Klaus Burger. Jeder, der Lust habe, könne sich einbringen. Das freut Maja Dornier. „Hier hat man ein Stück Lindau bewahrt und mit Leben gefüllt.“