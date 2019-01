Als Rosa Luxemburg sich mit der Region beschäftigte

Im Januar 2019 jährt sich zum 100. Mal die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg (1871 bis 1919). Am 4. Januar berichtet der aus Lindenberg stammende Autor und Regisseur Klaus Gietinger, Träger des Kulturpreises seiner Heimatstadt, als ausgewiesener Kenner der Ereignisse in Lindau über diesen politischen Doppelmord während der deutschen Revolution 1918/19 und dessen Hintergründe.

Es gelang dem erstmals 1899 und erneut 1905 gegründeten Ortsverein Lindau der SPD zwar nie, seine bereits zu Lebzeiten prominente Parteilinke Rosa Luxemburg zu einem Vortrag nach Lindau zu verpflichten. Trotzdem kannte die Revolutionärin Lindau und die Bodenseeregion aus eigenem Erleben und erstaunlich aufmerksamer Beschäftigung mit dieser.

Von 1890 bis 1897 hatte sie in Zürich studiert und ihren Doktortitel mit „magna cum laude“ erlangt. 1898 zog sie über München nach Berlin, um auf dem linken „Flügel“ der SPD politisch aktiv zu werden.

Nach der Ankunft am 13. Mai in München schrieb sie ihrem langjährigen Lebenspartner Leo Jogiches, der mit dem Gepäck vorausgereist war, unter anderem über ihre Schifffahrt von Romanshorn nach Lindau. Auf dem Schiff hatte sie noch Schweizer Franken in deutsche Reichsmark gewechselt, war nach der Ankunft in Lindau in den pünktlich bereit stehenden Zug nach München umgestiegen und freute sich, dafür nicht noch mal bezahlen zu müssen. „Aber nach Lindau gab es keine Nachzahlung. Ich reiste im Damencoupé. Jetzt lebe wohl … ich küsse Dich auf den Schnabel.“

Als im Sommer 1909 sieben Mitglieder der württembergischen SPD-Landtagsfraktion den innerparteilichen Tabubruch begingen, in Friedrichshafen nicht nur die Zeppelinwerke, sondern auch den dort im Schloss residieren König zu einem „Gabelfrühstück“ zu besuchen und dabei auf diesen ein Hoch auszubringen, meldete sie sich am 29. Juli aus Quarten am Ostschweizer Walensee wie folgt zu Wort. „Die Sache mit der württembergischen Fraktion ist unerhört. Warum schreibt denn niemand in der ‚Schwäbischen Tagwacht’ (württembergische SPD-Zeitung) darüber?“

Seit 1907 war Dr. Rosa Luxemburg unter anderem Dozentin an der Berliner SPD-Parteischule. In ihrem Vortragszyklus zu Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie zeigte sie immer wieder ein vertieftes Wissen auch von der Geschichte der Bodenseeregion, aus welcher sie häufig Beispiele zitierte. Bereits im neunten Jahrhundert habe beispielsweise das Kloster St. Gallen über rund 4000 Hufen Grundbesitz verfügt. Städtische Siedlungsplätze aus der Römerzeit seien im Mittelalter nur Städte geblieben, wenn sie bereits von einer Mauer umgeben waren: „Viele römische Städte sind Dörfer geworden, etwa Kempten. Aus ummauerten Klöstern entstanden St. Gallen, Schaffhausen…“. In den sich entwickelnden Städten waren im Unterschied zur abhängigen ländlichen bäuerlichen Bevölkerung spezifische persönliche Freiheiten ein wichtiges Merkmal gewesen: „Das Recht der freien Verehelichung [wurde] in Bregenz 1409 [errungen]“. Innerhalb dieser Städte aber „entspann sich ein Klassenkampf, der sich zwischen Gemeinde (Handwerker) und Geschlechtern (Patrizier) abspielte und während des 13., 14. und 15. Jahrhunderts dauerte, In der Regel war das Resultat eines solchen Kampfes ein Kompromiss … Ausschließliche Zunftherrschaft war in Schaffhausen und Konstanz…“.

Als Rosa Luxemburg 1905 als ordentliche Delegierte am SPD-Parteitag in Jena teilnahm, stellte das nationalliberale Lindauer Tagblatt am 27. September dem hiesigen Publikum die radikale Delegierte als Teil einer Pressezeichnung sowie mit einigen spöttischen Worten vor: „Unsere Bilder zeigen uns verschiedene Koryphäen der Sozialdemokratie … Dann kommen die Unversöhnlichen – die holde Weiblichkeit, die Führerinnen und Ruferinnen im Streit der sozialdemokratischen Frauenfrage. Rechts Frau Klara Zetkin, in der Mitte Rosa Luxemburg und links Frau Kähler…“.

Als entschlossene Kriegsgegnerin kam Rosa Luxemburg 1915 ins Gefängnis. Aus diesem heraus schrieb sie beispielsweise an Sophie Liebknecht, der Frau des am 1. Mai 1916 ebenfalls verhafteten Kriegsgegners Karl Liebknecht, wegen deren zerrütteter Nerven: „Sonitschka! Können Sie nicht zum Bodensee, damit Se ein bisschen den Süden spüren?“

Lesung im Köchlin

„Die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg vor 100 Jahren“: Klaus Gietinger, Soziologe, Regisseur und Autor aus Lindenberg, liest am 4. Januar ab 20 Uhr auf Einladung der Bunten Liste Lindau sowie der Linken im Landkreis Lindau aus seinem Buch im Saal des Lindauer Landgasthofes Köchlin.