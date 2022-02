Als Lindauer in den Krieg mit China zogen

Derzeit schaut die Sportwelt rund um die Erde auf die olympischen Winterspiele in China. Vor rund 120 Jahren blickten Lindauer aus einem entgegengesetzten Grund gedanklich auf dieses Riesenreich mit Jahrtausende alter Kultur. Einige taten dies ganz praktisch und mit tödlichen Folgen.

So meldete das nationalliberale Lindauer Tagblatt am 30. Juni des Jahres 1900 unter anderem: „Ein Lindauer nach China. Auf dem nach China beorderten neuen Kanonenboot ‚Luchs‘ dient auch ein geborener Lindauer, der Obermatrose Sixtus Brög, der älteste Sohn des verstorbenen Schrannenwaagmeisters Sixt Brög.“ Hinzu kamen unter anderem ein Soldat Brombeiß aus Degelstein bei Schachen, ein Soldat Grübel aus Bodolz sowie Berufssoldat Rudolf Giehrl. Alle waren sie Soldaten des Kgl. Bayr. 20. Infanterie-Regiments in dessen beiden damaligen Lindauer Kasernen, der Maxkaserne (heute Maxhof) sowie der Lindenschanzkaserne (heute Finanzamt am Paradiesplatz).

Als Oberstleutnant wurde Rudolf Giehrl dann 14 Jahre später im Ersten Weltkrieg beim Angriff auf Bazien schwer am Kopf verletzt und lebte später in Lindau-Hochbuch.

Was war geschehen? Seit 1860 hatten das Königreich England, beziehungsweise dessen East India Company in den zwei „Opiumkriegen“ Honkong, die Kaiserreiche Russland und Japan, die chinesische Insel Taiwan (Formosa) sowie 1898 das deutsche Kaiserreich die chinesische Bucht und Region Kiautschou am Gelben Meer südlich von Korea besetzt und zu ihren Kolonien und „Schutzgebieten“ erklärt.

Die koloniale Drangsalierung des chinesischen Volkes, die herrschaftliche Willkür, die zunehmenden Christianisierungsversuche der europäischen Missionare sowie die Handelsgewinne der Firmen in den Kolonialmächten wuchsen stetig. Im Westallgäu stellten beispielsweise die dortigen Strohhutfabrikanten ihren Bezug von bereits vorproduzierten Strohhutgeflechten massiv auf Importe aus China mit seinem bis zu 40 Mal billigeren Löhnen um. Die Lindenberger Agenturhandelsbüros Aurel Stenzel sowie Heinrich Rasch hatten hierfür eigene Niederlassungen in Tsingtau und Tientsin (Tianjin) eröffnet.

Dagegen wuchs im Riesenreich China mit damals rund 400 Millionen Menschen Ende des 19. Jahrhunderts rund um die bäuerliche, religiös-konservative Geheimgesellschaft Yihetuan (Faust der Gerechtigkeit und Harmonie) ein zunehmend bewaffneter antikolonialer Widerstand. Deren „Tan“ trainierten als „Boxer“ auch Kampfsport für den bewaffneten Widerstand gegen die kolonialen und die korrupten chinesischen Verwaltungskräfte.

Im Laufe dieses Volksaufstandes wurde am 20. Juni des Jahres 1900 auch der deutsche Botschafter, Clemens Freiherr von Ketteler, erschossen.

Auf Initiative des deutschen Kaisers, Wilhelm II., bildeten die acht Regierungen Deutschlands, Großbritanniens, des russischen Zarenreiches, Österreich-Ungarns, Italiens, der USA, Frankreichs sowie Japans eine Kriegsallianz mit bis zu 90 000 vereinbarten Soldaten als gemeinsame „Strafexpedition“ gegen China. Mit dabei auch die oben erwähnten Lindauer.

Den Rachecharakter dieses Krieges formulierte und unterstützte auch das Lindauer Tagblatt in einem eigenen Kommentar beispielsweise am 21. Juli 1900: „Deutschland ist fest entschlossen, wegen des blutigen Pekinger Verbrechens Rache an China zu nehmen und Genugtuung zu erlangen. [...] Wir können das ungeheure Blutbad nicht ungesühnt lassen, wollen wir anders nicht unsere Interessen in China vollständig aufgeben. Denn wenn die Chinesen merken, dass sie ungestraft das Verbrechen des Gesandtenmordes begehen, […] es dürfte sich kein Fremder mehr im Reiche der Mitte blicken lassen, um dessen Reichtümer und Schätze dem internationalen Verkehr zu erschließen“.

Gut bürgerliche Lindauer Frauen vom Roten Kreuz sammelten für die Soldaten, ebenso die Stadt bei der Einweihung ihres neuen städtischen Elektrizitätswerkes am 26. August 1900. Soldaten aus Lindau wurden mit Jubel von Bürgermeister Schützinger verabschiedet, ihre „Feldpostbriefe“ veröffentlicht. Selbst Lindaus evangelischer Stadtpfarrer Karl Wolfart fand am 27. Januar 1901 im Saal des „Bayerischen Hofes“ anlässlich des Geburtstages von Kaiser Wilhelm II. entsprechend aufputschende imperialistische Worte: „Denn an diesem Geburtstag ist unser Kaiser zum ersten Mal der Kriegsherr eines vor dem Feinde siegreichen Heeres. Soweit die deutsche Zunge klingt, verehrte Anwesende, wie weit ist das jetzt! Nicht nur von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt, nein, weiter vom Kilimandscharo bis hinüber zu den Kamerunbergen, von der Südsee bis Peking, allenthalben sind verstreute Posten, wo schwarz-weiß-rot die Fahnen wehen und wo aus deutschen Kehlen gesungen wird: ’Heil Dir im Siegerkranz!’“

China unterlag gegen die militärische Übermacht und musste im „Boxerprotokoll“ vom September 1901 eine Strafzahlung von rund drei Milliarden Mark unterschreiben, davon allein an Deutschland 275 Millionen Mark.