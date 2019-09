Als Kanzler Kiesinger der APO Flugtickets nach China anbietet

Der Bundestagswahlkampf war im September 1969 in vollem Gange. Die Rede- und Werbeschlachten der politischen Parteien wogten durch die Republik. Die gemeinsame Regierungspolitik der ersten bundesdeutschen „Großen Koalition“ aus CDU, CSU und SPD war an ihr Ende gelangt. Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU, 1904 - 1988) wurde von der seit zwei Jahren bestehenden Außerparlamentarischen Opposition (APO) wegen seiner aktiven Rolle im deutschen Faschismus heftig kritisiert. War er doch bereits im Februar 1933 der NSDAP beigetreten, war einer von deren Blockwarten und ab 1940 Verbindungsmann des NS-Außenministeriums zum NS-Propagandaministerium des Josef Goebbels gewesen.

Lindaus CSU-Ortsverband hatte ihn auf Donnerstagvormittag am 4. September 1969 als „Wahllokomotive“ in die Lindauer „Sängerhalle“ (heute Inselhalle) eingeladen, dem Tag, an dem in Nordvietnam Präsident Ho Chi Minh starb. Das Lindauer CSU-Motto des Tages lautete: „Mit Kiesinger, Strauß, Dr. Pohle und der CSU für Europa und Deutschland!“. Per Hubschrauber aus Memmingen kommend, wurde Kiesinger auf der Zechwiese von Staatsminister Franz Heubl (CSU) und dem Bundestagsabgeordneten Wolfgang Pohle (CSU) begrüßt. Anschließend fuhr seine Wagenkolonne zur Sängerhalle. Dort hatte der Musikverein Aeschach den rund 2000 Wartenden, darunter zahlreiche auch internationale Presse, die Zeit bis zum Eintreffen des etwas verspäteten Bundeskanzlers verkürzt.

Unter den in der Sängerhalle Versammelten waren auch rund 30 Oppositionelle der APO aus Lindau und der weiteren Umgebung, mit dabei auch Anhänger des Sozialismus in der VR China unter Mao Tse-tung. Diese APO hatte sich seit 1967 aus Protest gegen den Wiederaufstieg von ehemaligen Nazis im westdeutschen Staatsapparat gebildet. Andererseits hatte die 1964 gegründete neofaschistische Partei NPD. im April 1968 bei den Landtagswahlen im benachbarten Baden-Württemberg mit 9,8 Prozent der Wahlstimmen zwölf Mandate erhalten. Kiesinger war von 1958 bis 1966 Ministerpräsident dieses Bundeslandes gewesen und seit 1967 Bundesvorsitzender der CDU..

Kiesinger rief in seiner Rede in Lindaus Sängerhalle, dass wer die staatliche Anerkennung der DDR verlange, wie es zum Beispiel die SPD-Bezirke Hessen-Süd und Schleswig-Holstein getan hatten, auch bereit sei zur Kapitulation.

Den Kritikern an den Zuständen in der Bundesrepublik empfahl Kiesinger schließlich, Vergleiche mit anderen Staaten anzustellen, auch mit den westeuropäischen Nachbarn“, so der LZ-Bericht. Und die bisherige Führung der BRD sei „eine kluge politische Führung gewesen“.

Immer wieder wurde seine Rede durch lautstarke Kommentare und Zwischenrufe der anwesenden Opposition unterbrochen. Doch diese konnte sich nur schwer Gehör verschaffen, da alle Besucherinnen und Besucher am Eingang kontrolliert worden waren. Mitgebrachte Megaphone durften nicht mit hinein.

Trotzdem ließ sich Kiesinger dazu hinreißen, den APO-Vertretern zuzurufen: „Bitte, melden Sie sich. Ich bezahle Ihnen gern einen Freiflug nach Peking, damit Sie sich dort informieren können!“

Dieses Angebot wurde daraufhin auch tatsächlich eingefordert. Fünf Tage nach der Wahlveranstaltung korrigierte die Lindauer Zeitung, dass dieses Angebot aber nur den Hinflug nach China umfasse. Den Rückflug müssten Interessierte selbst finanzieren.

Nach seinem Lindauer Auftritt ließ sich Kanzler Kiesinger mit seinem 600er-Mercedes nach Kressbronn und Friedrichshafen bringen. In Lindau diskutierten sieben Tage später rund 220 meist jugendliche Interessierte im Saal des „Schlechterbräus“ (heute Tanzschule) abends bis nach 23 Uhr engagiert und kontrovers mit den anwesenden Spitzenkandidaten von CSU, SPD und FDP über die aktuelle Politik.

Bei den Bundestagswahlen am 28. September 1969 erhielten CDU/CSU zusammen zwar 46,1 %, SPD (42,7%) und FDP (5,8%) allerdings zusammen 48,5 Prozent der Stimmen und bildeten nun auf Bundesebene die erste „Sozialliberale Koalition“. Deren anfängliche politische Sogwirkung unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) bewirkte auch eine beschleunigte Auflösung der bisherigen APO. Im Wahlkreis Lindau-Kempten-Sonthofen hatten die CSU 59,1%, die SPD 30,0 %, die FDP 5,4% und die NPD 3,7% der abgegebenen Stimmen erhalten.