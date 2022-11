Als in Lindau die „Herberge zur Heimat“ gegründet wurde

In Lindau hatte der evangelische Johannisverein 1887 ähnlich wie in zahlreichen anderen deutschen Städten einen „Herbergsverein“ gegründet. Dieser erwarb das Jahrhunderte alte Gasthaus mit Schwefelbad „Im Paradies“ auf der Insel. Dieses ließ er 1891 zu einer „Herberge zur Heimat“ umbauen. Ein Blick ins Lindauer Geschichtsbuch.

Das Wandern von Handwerksgesellen nach erfolgreicher Lehre und Gesellenprüfung war seit den mittelalterlichen Zunftordnungen insbesonders im Bauhandwerk und den ihm verwandten Berufen weit verbreitet, teilweise sogar verbindliche Pflicht. Einer von diesen „Wandergesellen“ war zu Beginn des 20. Jahrhunderts Harry Scheel.

Dieser, 1882 als Kind einer ledigen Dienstmagd in Lübeck zur Welt gekommen, hatte dort im Jahre 1901 erfolgreich eine Lehre zum Malergesellen beendet. 1901 trat er in die Malergewerkschaft, den Malerverband, ein und begann zusammen mit zwei weiteren Handwerksgesellen seine 13 Jahre dauernde Wanderzeit in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien – immer auf der Suche nach Arbeit, Essen und einer Unterkunft. Ende Januar 1902 kamen er und seine „Tippelbrüder“ von Singen her nach Lindau. In seinen Wandernotizen schilderte Harry Scheel diese Zeit und seinen Aufenthalt als „Kunde“ auch in der Lindauer „Herberge zur Heimat“ für wandernde Gesellen am Paradiesplatz unter anderem folgendermaßen.

„Vom Malerverband [Gewerkschaft, K.S.] erhielten wir nämlich zwei Mark Reisegeld, für einen Handwerksburschen ein ganz gutes Grundkapital. Die Gemeindeverwaltungen gaben uns, wenn wir sie mittags durchwanderten, eine Suppe; abends erhielten wir ein bescheidenes Nachtmahl und Quartier. Mitunter wurde auch eine kleine Arbeitsleistung dafür verlangt […] Dingelsdorf, Überlingen, Meersburg, Markdorf, Ravensburg und Lindau waren die nächsten Orte, die wir durchwanderten […] Nach den Satzungen des Malerverbandes war uns in Lindau wieder ein Reisegeld sicher: Luftlinie Konstanz - Lindau = 71 km, pro km 2 Pfennige, also insgesamt 1,42 Mark. In der gemütlichen Herberge trafen wir Landsleute aus unserer norddeutschen Heimat; einer stammte sogar aus meiner Vaterstadt Lübeck.“

Die deutschen ‚Herbergen zur Heimat‘ lobte Harry Scheel. „So trostlos sie den Sesshaften auch erscheinen mochten – für den unstet Wandernden boten sie doch so etwas wie ein Zuhause“, schrieb er. Er bemerkt auch Merkwürdiges. „So gab es selbst zur Sommerszeit hier keine Fliegen: Man führte dies auf all die Tabake zurück, die der Kunde rauchte. Ein urkomisches Bild bot das sogenannte ‚Bienen‘: abends beim Zubettgehen hatten alle Landstraßentrotter, ob jung oder alt, nackt und mit dem Hemd in der Hand beim ‚Vizebusch‘ vorbeizudefilieren; der Vize sah nach ‚Bienen‘ – das heißt Läusen. Wer ‚Bienen‘ hatte, musste auf der Bank schlafen (…)“

Da sein Jahrgang zur Musterung aufgerufen war, hatte er im Lindauer Rathaus einiges zu regeln. „Meine Reisekameraden gingen schon voraus. Ich folgte ihnen, sprach aber vorm Verlassen der Stadt noch bei einem Malermeister um Arbeit vor. Ein Gendarm, der den Vorgang beobachtet hatte, hielt mich für einen Klinkenputzer [Bettler, K.S.] und wollte mich wegen Bettelei arretieren. Vorsorglich hatte ich mir aber beim Arbeitsamt in Lindau in meinem Arbeitsbuch, das alle Minderjährigen unter 21 Jahren damals bei sich führen mussten, bestätigen lassen, dass ich erfolglos um Arbeit nachgesucht hatte. Das sei mein Glück, meinte der Gendarm und ließ mich laufen.“

Den Weg über Lindenberg, Weiler bis Oberstaufen musste Harry Scheel allein machen. „Das milde Bodenseeklima wich den rauen Stürmen der Voralpen. Ein Schneesturm ließ mich den Weg verfehlen, doch fand ich in einem abgelegenen Gasthaus spät abends Unterkunft“, schrieb er. „Das Bett kostete 18 Pfennig. Ausgeruht stampfte ich am Morgen des 30. Januar nach Oberstaufen, wo ich meinen Freund Otto Stammer wiedertraf.“

Gemeinsam wanderten die beiden nach Immenstadt weiter. „Die Gemeinde war äußerst nobel und verpflegte uns mit Weißwurst und Kraut. So gestärkt, erreichten wir noch am Abend Sonthofen. Unser weiterer Weg war äußerst beschwerlich; durch hohe Schneewehen führte er uns über Wertach und Nesselwang nach Füssen am Lech. Meine in der Dachkammer zu Eis gefrorenen Schuhe stellte ich unten im Gastzimmer in die Ofenröhre, und im Nuh waren sie versengt. Ein Hineinkommen war unmöglich, ich musste das Oberleder abschneiden. Die Sohlen band ich mir mit einem vom Hemd abgerissenen Streifen an den bloßen Füßen fest, denn Strümpfe hatte ich schon längst nicht mehr. So bin ich dann bei 18 Grad Kälte nach Steingaden gelaufen.“

Die Anzahl der wandernden Handwerksgesellen wurde damals so groß, dass auch andere Organisationen Übernachtungsmöglichkeiten für diese Arbeiter schufen.

Die 1887 gegründete Lindauer Ortsgruppe des Katholischen Gesellenvereins Kolping konnte 1919 die bisherige Schlechter`sche Brauerei In der Grub 28 auf der Insel Lindau erwerben. Daraus wurde das Katholische Vereinshaus. In diesem wurden auch Übernachtungsmöglichkeiten für wandernde katholische Gesellen eingerichtet. Bereits 1926 wurden etwa 1200 durchreisende Gesellen betreut, denen kostenloses Nachtessen, Übernachtung und Frühstück gewährt wurde.

Die im Ortskartell Lindau des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes ADGB zusammengeschlossenen Einzelgewerkschaften konnten im Dezember 1928 im von ihnen nun als „Volkshaus“ bezeichneten Haus In der Grub 32, damals Karolinenstraße 52, die „Gothenschenke“, ihre Zentrale der sozialdemokratischen Gewerkschafts-, Sport-, Kultur- und Arbeiterbewegung, eröffnen, mit Übernachtungszimmer für wandernde Gesellen. Hausbesitzer blieb Anton Zinth von der Postbrauerei in Weiler.

Die örtliche NSDAP der am 30. Januar 1933 an die politische Macht gehievten ersten NS-Regierung Adolf Hitlers ließ dieses Volkshaus am 10. März 1933 durchsuchen, die dortigen Unterlagen beschlagnahmen und das Haus schließen. Im August 1933 richtete sie darin Übernachtungsräume für Gäste der örtlichen NS-Terrororganisationen SA und SS ein.