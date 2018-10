Als es das heutige Bahnhofsgebäude noch gar nicht gab

Viele Leser lieben die historischen Bilder, die unter anderem Winfried Schlegel regelmäßig an die Lindauer Zeitung schickt. Jetzt hat er mit der Kalendermanufaktur Verden aus einigen der Fotos einen Kalender erstellt. So zeigt das März-Blatt, das aus dem Jahr 1910 stammt, den alten Bahnhof mitsamt Postamt. Um von der Stadt auf die Hintere Insel zu gelangen, muss der Fußgänger nach wie vor über den Stahlsteg die Gleise überqueren. Im rechten Bildrand sind der überdachte Bahnsteig und dahinter das 1903 erbaute königliche Postamt zu sehen. Der heutige Inselbahnhof wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg neu gebaut. Auch die Lagerhallen in der Bildmitte sind längst abgebrochen. Der Kalender im Format DINA3 kostet 18 Euro. erhältlich ist er bei den Buchhandlungen Buch-Insel, Papillon und Altemöller auf der Insel.