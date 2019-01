Als „ehrloses Mädchen“ abgestempelt

Der 27. Januar wird in Deutschland seit der Initiative durch Bundespräsident Roman Herzog von 1996 als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Das Datum erinnert an die Befreiung des NS-Konzentrationslagers bei Auschwitz durch die Rote Armee im Januar 1945. Dies ist auch für die LZ Anlass, der Opfer des NS-Faschismus in Lindau mit Berichten aus der damaliligen Zeit zu gedenken.

Lindaus NS-Postille jener Jahre, das „Südschwäbische Tagblatt“, meldete am 8. August 1942: „Ehrloses Mädchen kam nur bis Lindau (…). Auf dieser Flucht hat sie ihn bis Lindau begleitet. Beide wurden kurz vor Lindau von der Zugkontrolle aufgegriffen.“ Was war geschehen?

Die Bauerntochter Käthe Angermaier hatte sich auf dem elterlichen Hof im Mai 1942 auf eine erotische Beziehung mit dem französischen Kriegsgefangenen Jean Monnier eingelassen. Dieser musste täglich vom Kriegsgefangenenlager im Dorf bei Erding als Arbeitskraft auf den Bauernhof.

Dort arbeiteten der 60-jährige Bauer, seine an beiden Beinen schwer erkrankte 64-jährige Ehefrau, eine Magd, ein 17-jähriger polnischer Zwangsarbeiter, vorläufig noch einer der drei Söhne, die beiden anderen waren von der Wehrmacht in den Krieg eingezogen worden, Tochter Käthe und der Franzose. Sie mussten 40 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche bearbeiten, 20 Rinder, 20 Pferde und 15 Schweine versorgen und im Winter das Pflichtholz für die Armee fällen und abliefern.

Der Kriegsgefangene Jean Monnier hatte immer wieder Meinungsverschiedenheiten mit dem verbliebenen Sohn auf dem Hof, bei welchen er vom ältesten Sohn des Bauern in der Regel zurecht gewiesen wurde. Nach einer dieser Auseinandersetzungen am 12. Juni 1942 kehrte Monnier am nächsten Tag nicht mehr zur Landarbeit zurück, sondern versteckte sich im Heustock des Hofes. Ein französischer Kriegsgefangener eines Nachbarhofes versorgte ihn dort mit Essen. Beide planten von Heimweh geplagt die Flucht und Rückkehr in ihre französische Heimat. Bauerntochter Käthe wusste von dem Versteck und verriet dieses nicht.

In der Nacht auf den 21. Juni brachte sie dem Versteckten ein Hemd, eine Krawatte sowie einen Anzug eines ihrer Brüder. Außerdem hielt sie zwei Fahrräder bereit. Mit diesen radelte das Paar gegen drei Uhr in der Früh zum Bahnhof nach Erding und fuhr per Zug nach München. Dort stiegen sie um 13.02 Uhr in den D-Zug nach Lindau. Nach einem heimlichen Grenzübergang in die Schweiz wollten sie nach Frankreich weiterreisen. Käthe hatte dazu ihr Erspartes sowie zwei Koffer mit Wäsche mitgebracht.

Gebrochenes Deutsch wird zum Verhängnis

Noch vor der Ankunft in Lindau wurden beide im fahrenden Zug von der Bahnschutzpolizei Lindau kontrolliert. Als Reisedokumente konnten sie neben den Fahrkarten nur die Arbeitsbücher von Käthe und eines ihrer Brüder vorlegen.

Doch dem Beamten fiel das gebrochene Deutsch Monniers auf. Er ließ per Bahnfunk die Polizei auf dem Hauptbahnhof Lindau informieren. Dort angekommen, wurden beide verhaftet.

Monnier kam in das Armeegefängnis in Lindaus Peronne-Kaserne, Käthe Angermaier in das Lindauer Amtsgerichtsgefängnis, heute die Einfahrt zum Parkplatz südlich des Landratsamtes. Von dort wurde sie in das Untersuchungsgefängnis nach Kempten verlegt. Am 1. August wurde sie vom Sondergericht 2 des Landgerichtes München in den Kemptener Gerichtsräumen „wegen fortgesetzten Vergehens des verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen zur Zuchthausstrafe von einem Jahr und zwei Monaten“ verurteilt. Von den sechs Wochen Untersuchungshaft wurden ihr nur vier angerechnet. Die Gerichtskosten hatte sie zu bezahlen.

Ihre Haft musste sie im Frauenzuchthaus Aichach absitzen, eine beantragte leicht mildere Gefängnishaft wurde abgelehnt.

Jean Monnier wurde am 14. September 1942 vor dem Münchner Kriegsgericht der Division Nr. 157 angeklagt. Das Urteil über ihn ist nicht überliefert.