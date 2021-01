Als die Pockenimpfung auch in Lindau zur Pflicht wird

Der eben erst ernannte König von Bayern Maximilian hatte am 26. August 1807 eine gesetzliche Verordnung zur Einführung der Schutz-Blattern-Impfung in seinen alten und neuen Ländern ausgegeben, wozu seit gut einem Jahr auch Lindau gehörte. Offensichtlich hielten viele Bürger aber nichts davon, ja weigerten sich diese Impfung ihren Sprösslingen zuzumuten.

Dabei waren die ausgestellten Impfscheine für so manche Sache wichtig, etwa zum Besuch der Schule. Und so sah sich Maximilian gezwungen, am 10. Mai des Jahres 1811 mit einer erneuten Veröffentlichung energisch in allen Zeitungen und so auch im Königlich-Baierischen Intelligenzblatt der Stadt Lindauer im Illerkreise zur dringenden Impfung gegen die Blattern aufzurufen. Besonders schulpflichtige Kinder hätten sich der Pockenschutzimpfung zu unterziehen. Wie viele Eltern dann tatsächlich ihre Sprösslinge in die Arztpraxis brachten, wissen wir leider nicht. Wie wichtig aber eine solche Maßnahme war, beweist die Statistik: Die Pocken verursachten damals stattliche 16 Prozent aller Todesfälle.

Geholfen haben die Gesetze und Verordnungen aber erst einmal nicht viel, was man schon daran sieht, daß 1811 sogar drastische Strafen angedroht werden mußten, um sich verweigernde Eltern zum Handeln zu bewegen.

Nun also wurde den Vätern und Müttern mehr oder weniger befohlen, ihre schulpflichtigen Sprösslinge am 16. Mai im Hause des hiesigen Wundarztes Zeiß impfen zu lassen. Unterschrieben war der Aufruf vom hiesigen Polizeikommissar Bohonowsky, wobei man wissen muss, dass dieses Kommissariat auch für die medizinischen Angelegenheiten zuständig war.

Da also der Erfolg in ganz Bayern zu wünschen übrig ließ, fanden wie überall auch die Lindauer im hiesigen Intelligenzblatt vom 16. Juli 1811 eine „Gesetzliche Verordnung zur gesetzlichen Einführung der Schutzblattern-Impfung“, unterschrieben von König Max Joseph und Graf Maximilian von Montgelas, in der alles gesagt wird, was es damals zur Sache zu sagen gab. Anderthalb Seiten lang war der Text in dem freilich kleinformatigen Blatt. Da der ersten Verordnung von 1807 „bisher keineswegs gehörig nachgelebt worden ist“, wird nun angeordnet, daß von jetzt an, „kein seit dem 30. Juny 1778 gebornes Kind, welches nicht mit einem Blatter- oder Impfscheine, oder aber mit einem Ausnahms-Zeugnis hinsichtlich der Schutzblattern-Impfung versehen ist, in irgend einer öffentlichen oder Privat-Erziehungsanstalt, welchen Namen sie immer führen mögen, geduldet werden.“ Nun mag dies ja so manchen Eltern nicht gar so unangenehm gewesen sein: Sie konnten ihre Kinder gut als Arbeitskraft daheim brauchen.

Da half dann wohl nichts anderes mehr als eine entsprechende Strafandrohung im Verweigerungsfalle, weswegen es dann im gleichen Text auch heißt: Die Eltern „müssen den dreifachen Betrag der Strafsumme, welche das Kind zu Folge des Impfgesetzes nach Maßgabe seines Alters und des Vermögens seiner Eltern zu zahlen verpflichtet gewesen“ wären, zahlen. Das wird dann wohl geholfen haben.

Natürlich wurden auch die Lehrer und Schuldirektoren entsprechend angewiesen. Sie hatten sich ab jetzt von jedem Kind den Impfschein vorlegen zu lassen, darüber eine Liste zu führen und diese abschließend der Polizeibehörde ihres Bezirks, also in unserem Fall dem Lindauer Polizeikommissariat, vorzulegen. Kinder ohne einen solchen ärztlichen Schein mussten sofort vom Unterricht ausgeschlossen werden. Erst nach Vorlage eines entsprechenden Dokuments durften die Schulen ihre Zöglinge wieder aufnehmen. Nicht genug damit, wurden die Geistlichen aufgefordert, diese im Intelligenzblatt veröffentlichte Anordnung von der Kanzel zu verlesen und natürlich auch direkt auf Eltern und Kinder einzuwirken, waren sie ja in der Regel auch gleichzeitig Lehrer, außerdem die, auf die man in der Regel hörte. Den Behörden wurde befohlen, bis spätestens zum 15. Dezember des laufenden Jahres einen ausführlichen Bericht vorzulegen.

Ja, man musste damals tatsächlich zu Zwangsmaßnahmen greifen, denn die seit dem frühen Mittelalter in Europa bekannte Krankheit richtete immer wieder große Verheerungen an. Als man schließlich zu Schutzimpfungen seine Zuflucht nahm, war das aber auch nicht ganz ungefährlich. Erst als man statt menschlicher Pocken Kuhpockenlymphe verwandte, ging die Gefahr sichtlich zurück. Offensichtlich mussten auch Demonstrationsimpfungen erzieherisch wirken: so ließ schon Kaiserin Maria Theresia anno 1768 ihre Enkel impfen. Die erste Impfung mit Kuhpockenlymphe erfolgte 1799 in Hannover.

Heute scheint die Pockenkrankheit ausgerottet zu sein. Seit 1955 führt die Weltgesundheitsorganisation weltweit ein Bekämpfungsprogramm durch. Diese Krankheit unterliegt – soweit sie überhaupt noch vorkommt – als gemeingefährliche Krankheit übrigens auch der Meldepflicht und Quarantäne. Was kann man zu diesem Thema heute im Jahr 2020 sagen? Wie sich die Dinge doch gleichen.