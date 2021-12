Als die „Helden von Bern“ in Lindau frühstückten

Am 3. Dezember ist mit Horst Eckel der letzte Lebende der deutschen Fußball-Weltmeistermannschaft von 1954 gestorben. Ältere Lindauer werden sich noch erinnern: Als die „Helden von Bern“ nach dem legendären 3:2-Finalsieg über Ungarn mit dem WM-Pokal zurück nach Deutschland reisten, machten sie auch am Bodensee Station. Am 5. Juli 1954 kam die Mannschaft per Sonderzug über Konstanz und Friedrichshafen in Lindau an und übernachtete dort im Hotel Reutemann. Am nächsten Vormittag fuhr sie umjubelt in einem Autokorso in offenen Cabrios durch die Inselstadt zur Lindauer Spielbank zu einem Weißwurstfrühstück auf Einladung von Kreispräsident Anton Zwisler. Danach ging die Fahrt mit einem weiteren Sonderzug der D-Klasse am 6. Juli 1954 weiter nach München (Foto), mit kurzem Extra-Halt am Bahnhof Schlachters, da dort inzwischen der ehemalige Torwart von Rot-Weiß Essen, Moritz, ein früherer Kollege von Helmut Rahn wohnte. Foto: Sammlung Schweizer.