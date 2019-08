Als der Kaiser nach Lindau kam

Vor 110 Jahren – genauer gesagt am 31. August 1909 – hat Kaiser Franz-Joseph I. von Österreich Lindau besucht. Obwohl der Kaiser wegen schlechter Wetterverhältnisse nicht die Möglichkeit hatte, einen Zeppelin über Lindau zu bewundern, verbrachte er einen Tag in der Inselstadt.

Franz-Joseph I. war am Bodensee, da er die süddeutschen Bundesfürsten besuchen wollte. In der Stadtchronik steht, dass der Kaiser am Morgen des 31. Augusts in Lindau ankam. Zu diesem Anlass sei die Stadt „prächtig geschmückt“ worden. Ihn erwartete bereits der bayerische Prinz Ludwig, der den Kaiser im Namen des Prinzregenten Luitpold begrüßte. An der Hafenpromenade sammelten sich Menschenmassen, denn ein Kaiserbesuch in Lindau war für die Einwohner etwas Besonderes.

In einer Kutsche begleitete Prinz Ludwig den Kaiser durch die Fischergasse zur Villa am See, in der Prinzessin Therese von Bayern den kaiserlichen Besuch bereits erwartete. Danach besuchte der Kaiser auch „die Toskanischen Herrschaften in der Villa Toskana“, wie es in der Chronik heißt. Gemeint sind die Nachfahren des Großherzogs Ferdinand IV. Toskana, denn die Villa Toskana war dessen Sommersitz.

Nach den Besuchen beim Adel fuhr der Kaiser wieder in die Stadt zurück, wo ihn das Volk sowie Bürgermeister, Oberzollinspektor, Oberleutnant und weitere politische Amtsträger aus Lindau empfingen. Vor dem Rathaus begrüßte das „Töchterlein Margarethe“ des Bürgermeisters Schützinger, den Kaiser mit einem Gedicht und einem Blumenstrauß. „Das Kind erhielt von dem Kaiser, der sichtlich erfreut war, ein goldenes Armband“, steht in der Stadtchronik. Die offiziellen Teilnehmer des Empfangs, also Bürgermeister, Oberzollinspektor, Oberleutnant, Bezirksoffizier, Gemeindekollegiumsvorstand und Direktionsrat erhielten österreichische Orden.

Eigentlich sollten am selben Tag, an dem der Kaiser von Österreich in Lindau war, die Bundesratmitglieder des deutschen Reichstages vor dem Kaiser auffahren. Der geplante Zeppelinflug nach Lindau konnte aber wegen schlechter Wetterverhältnisse nicht stattfinden. Dieser wurde dann auf den 4. September verschoben, auch wenn der Kaiser dann schon längst abgereist war. Doch für die Lindauer war dies der zweite festliche Anlass in einer Woche. Wieder wurde die Stadt schön geschmückt, es war „ein herrlicher Tag, die Sonne strahlte vom Himmel und eine riesige Menschenmenge hatte sich, wie schon beim Kaiserbesuch in Lindau, auf der Hafenpromenade versammelt“, heißt es in der Stadtchronik. Mittags gegen 14 Uhr, erschien Graf Zeppelin mit seinem Luftschiff, überfolg die Stadt und senkte sich vor der Hafeneinfahrt. Dieses Bild, mit dem Zeppelin „inmitten einer Flottlinie von unzähligen Gondeln, Booten und geschmückten Sonderdampfern“ hätte dem Kaiser von Österreich sicherlich gefallen. Als der Zeppelin sich auf dem See zwischen den Schiffen und Booten niederließ, nahm Bürgermeister Schützinger die Gelegenheit zu einer Fahrt mit dem Zeppelin wahr.