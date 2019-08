Als Autofahrerin empfinde ich manche Radler als gefährlich

Seit ich meinen Führerschein habe, also seit drei Jahren, bin ich auf kein Fahrrad mehr gestiegen. In Lindau bewege ich mich nur noch im Auto fort. Seitdem fällt mir auf, wie schwierig das friedliche Zusammenleben zwischen Autos und Radfahrern an manchen Stellen in Lindau ist.

Mir fällt auf dem Weg durch Lindau mit dem Auto oft auf, dass Kinder viel besser auf dem Rad unterwegs sind als manche Erwachsene. Vielleicht liegt das daran, dass bei den Jüngeren der Fahrradführerschein nicht so lang her ist. Der Fahrradführerschein ist sinnvoll, weil Polizisten und Lehrer den Radfahrern von klein auf beibringen, wie wichtig Regeln für sie im Straßenverkehr sind. Denn am Ende sind die Radfahrer die Leidtragenden, da sie ungeschützter als der Autofahrer sind. Natürlich wird auch den Autofahrern in der ersten Fahrstunde beigebracht, den Schulterblick zu machen und wie man einen Fahrradfahrer richtig überholt – und daran halten sich leider nicht alle. Aber da die Radfahrer einfach die Schwächeren sind, sollten diese besonders Acht geben. Und das sehe ich als Autofahrerin auf dem täglichen Weg von Bodolz auf die Insel nicht gegeben.

Es scheitert meist schon beim Handzeichengeben, wenn der auf dem Rad abbiegen möchte. Sehr oft habe ich schon erlebt, dass mir als Autofahrerin im Kreisverkehr am Karl-Bever-Platz die Vorfahrt von einer Gruppe erwachsener Radfahrer genommen wurde. Dabei gilt am Kreisverkehr für Radfahrer genau dieselbe Regel wie für Autofahrer, und die heißt: Vorfahrt gewähren. Also liebe Radfahrer: Wenn Ihr in den Kreisverkehr reinfahren wollt, dann wartet bitte, bis es frei ist. Es ist sehr gefährlich für die Radfahrer, die Vorfahrtsregeln zu missachten, da eine Vollbremsung mit dem Auto nicht immer gut geht.

Nicht genügend Abstand

Häufig überholen mich Radfahrer am Aeschacher Knoten im Kreisverkehr, da es sich dort oft staut. Sie quetschen sich meist mit hoher Geschwindigkeit und plötzlichen Lenkmanövern zwischen Auto und Bordstein. Als Autofahrerin erschrecke ich, wenn aus dem Toten Winkel plötzlich ein Radfahrer vorbeirast und nicht genügend Abstand zum Auto einhält.

Ich habe oftmals das Gefühl, dass viele Radfahrer davon ausgehen, dass die im Auto immer auf sie aufpassen und für sie schauen. Auch an Ampeln weiß ich als Autofahrerin nie, was gerade durch den Kopf des Radfahrers geht. Wenn die Ampel rot ist, wechseln sie häufig einfach auf den Gehweg, um weiterfahren zu können. Zwar ist das für mich als Autofahrerin nicht gefährlich, aber für Fußgänger und für Radfahrer selbst. Zudem ist es ziemlich dreist, sich gerade das rauszunehmen, was am besten passt.

Eine weitere, wichtige Verkehrsregel, die Radler ständig außer Acht lassen, habe ich schon sehr oft vor der Seebrücke beobachtet: Viele Radfahrer nutzen den Zebrastreifen, steigen dann aber nicht vom Rad ab, sondern düsen mit voller Geschwindigkeit über den Zebrastreifen. Das ist verboten! Wer mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen will, muss absteigen und das Rad schieben. Denn der Autofahrer erkennt oft gar nicht, dass da jemand die Fahrbahn überqueren will – ohne Vollbremsung kommt es zum Unfall.

Vor allem Rennradfahrer empfinde ich im Stadtverkehr als gefährlich, da sie mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und oftmals nicht zum Bremsen bereit sind. Sehr langsame Radfahrer hingegen stellen die Geduld des Autofahrers auf die Probe, doch diese kann man im besten Fall einfach überholen. Beim Überholen halte ich immer etwa anderthalb Meter Abstand, doch in schmalen Straßen, wie in der Ludwig-Kick-Straße (vor allem am Friedhof), habe nicht mal ich in meinem Kleinwagen Platz genug, um mit ausreichend Abstand zu überholen. Problematisch finde ich dort auch, dass der Radweg durch eine durchgezogene Linie gekennzeichnet ist, denn die Straße ist so schon eng genug an dieser Stelle.

Das friedliche Zusammenleben zwischen Auto- und Radfahrern funktioniert in Lindau dort am besten, wo genug Platz für beide ist (Aeschacher Markt und Langenweg) oder wo sie sich gar nicht erst treffen (Unterführung und Giebelbach). Wobei Zweiteres auch nicht immer hilft: Vor ein paar Wochen habe ich mitten auf der B 31 bei Eriskirch einen Radfahrer gesehen, der einen kilometerlangen Rückstau verursachte. Aber das ist eine Ausnahme. Ich finde aber, dass Straßen mit Radstreifen breit genug sein sollten, damit Autos überholen können. Nicht nur, um mit dem Auto flotter unterwegs sein zu können, sondern auch zum Schutz der Radfahrer.

Auch als Autofahrerin wünsche ich mir in Lindau einen Veloring wie in Friedrichshafen. Ein Veloring ist ein breiter Weg, der durch die ganze Stadt führt, nur für Radfahrer. Denn Radfahren sollte die Stadt fördern: Es hält fit und gesund und ist außerdem gut für die Umwelt. Ob so etwas in Lindau realisierbar ist, weiß ich nicht. Deshalb sollte es ausreichen, wenn Autofahrer rücksichtsvoller und vorsichtiger unterwegs sind und Fahrradfahrer sich bewusst werden, dass Autofahrer sie nicht immer im Blick haben, um Sicherheit von beiden Seiten zu gewährleisten.