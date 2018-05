Alpla HC Hard steht unter Zugzwang

In der Best-of-five-Finalserie der Handball Liga Austria (HLA) hat HC Fivers WAT Margareten gegen den amtierenden österreichischen Handballmeister Alpla HC Hard den ersten Matchball. Die Wiener gewannen am Samstagabend in Vorarlberg mit 23:30 (16:9) und führen in der Finalserie mit 2:1.

Vor 2280 Zuschauern in der Sporthalle am See mussten die Hausherren laut Spielbericht, neben dem langzeitverletzten Risto Arnaudovski, auch auf Konrad Wurst und Nationalspieler Dominik Schmid verzichten. Schon zur Halbzeitpause lagen die Harder mit 9:16 hinten. Nach Wiederanpfiff setzte der sechsfache HLA-Champion – angefeuert von der heimischen Kulisse – alles auf eine Karte und deckte offensiver. Marko Tanaskovic brachte die Vorarlberger in der 48. Minute zwar noch auf 18:23 heran. Doch wie im Dienstagsspiel in der Wiener Hollgasse leistete sich der amtierende Meister zu viele Fehler. Margareten fuhr letztlich einen 30:23-Auswärtserfolg ein und kann mit einem weiteren Sieg neuer österreichischer Handballmeister werden.

„Schade, um die Chance. Trotz Heimvorteil hat die sportliche Leistung gefehlt. Wir haben zu viele billige Tore bekommen. Noch ist die Serie aber nicht zu Ende“, sagte Hards Sportlicher Leiter Thomas Huemer nach der Niederlage. „Wir haben das fortgesetzt, was wir in Wien begonnen haben. Mit einer aggressiven Deckung sind wir in der ersten Halbzeit zum Erfolg gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert“, meinte Margareten-Coach Peter Eckl.

Sollten die Schützlinge von Cheftrainer Hrachovec in Wien gewinnen, ist ein entscheidendes fünftes Finalspiel für Samstag, 2. Juni, ab 20.15 Uhr, in der Sporthalle am See in Hard anberaumt. Egal wie die Finalserie endet, beginnt am Sonntag, 3. Juni, ab 10.30 Uhr im Spannrahmen in der Wirke in Hard die Saisonabschlussfeier von Alpla HC Hard statt.