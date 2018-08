Alpla HC Hard startet mit Supercup in die neue Saison

Mit dem spusu Liga Supercup 2018 starten der österreichische Handballmeister HC Fivers WAT Margareten und Cupsieger Alpla HC Hard am heutigen Donnerstag (20.15 Uhr/ORF Sport+ und laola1.tv) in der Wiener Hollgasse in die neue Saison. Laut Vorschau sind die Vorarlberger diesmal in der Rolle des Außenseiters.

Der Grund: Inmitten der Umbauphase bei den „Roten Teufeln“ vom Bodensee – mit Lukas Herburger, Frédéric Wüstner, Daniel Dicker, Marko Tanaskovic und Domagoj Surac haben fünf Spieler im Sommer den Verein verlassen – schlug beim Double-Gewinner und Vizemeister aus dem Ländle der Verletzungsteufel zu. Gleich sieben Leistungsträger standen dem neuen Cheftrainer Klaus Gärtner zuletzt nicht zur Verfügung. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Saisonvorbereitung, in welcher auch Testspiele abgesagt werden mussten.

Für Mannschaftskapitän Dominik Schmid sowie Risto Arnaudovski kommt der Cupwettbewerb zu früh. Ob die zuletzt angeschlagenen Gerald Zeiner, Boris Zivkovic, Ivan Horvat, Luca Raschle und Thomas Weber heute Abend in der Wiener Hollgasse auflaufen können, entscheidet sich kurzfristig vor Ort.